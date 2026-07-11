آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت
بانک تجارت آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه اش،را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بهعمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29 که رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1405/04/31 در محل ذیل تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند:
"تهران، خیابان آیتاله طالقانی، حد فاصل خیابانهای ولیعصر و حافظ، روبروی هتل پارسیان انقلاب، ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت، پلاک 430، طبقه اول، سالن همایشهای الغدیر"
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند از ساعت 13 (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه معتبر یا معرفینامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور بههم رسانند.
همچنین سهامداران محترم میتوانند جهت حضور در جلسه بر خط (آنلاین) از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن همراه بانک تجارت، اقدام نمایند.
دستور جلسه مجمع :
1- استماع گزارش هیأتمدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
4- تصمیمگیری درخصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 1404/12/29
5- تعیین پاداش اعضاء هیأتمدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حقالزحمه آنها
7- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأتمدیره برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
9- تصمیم گیری در خصوص اخذ اندوخته احتیاطی برای سال مالی منتهی به 1405/12/29، موضوع ماده 109 اساسنامه بانک
10- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور است.
هیأتمدیره بانک تجارت
(شرکت سهامی عام)