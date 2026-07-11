ورود بیش از ١٠٠ هیات دیپلماتیک به کشور برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری امروز با اشاره به انجام پروازهای مراسم تشییع رهبر شهید اظهار داشت: در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ۱۲۳ هیئت خارجی از ۳۸ کشور از طریق فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی(ره) وارد ایران شدند.

وی ادامه داد: ۲۵ هیئت دیپلماتیک با ۶۴۰ مقام خارجی در فرودگاه مهرآباد و ۹۸ هیئت شامل ۳۶۰ نفر در فرودگاه امام خمینی(ره) پذیرش شدند.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: حدود ۳۵۰ هزار مسافر در فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی(ره) و مشهد طی روزهای ۱۱ تا ۱۹ تیر جابجا شدند.

شیرودی تاکید کرد: با وجود شرایط پس از جنگ ۴۰ روزه، تمامی عملیات پروازی بدون مشکل و با حفظ ثبات نسبی نرخ بلیت انجام شد.

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