ورود بیش از ١٠٠ هیات دیپلماتیک به کشور برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید
رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ۱۲۳ هیئت خارجی از ۳۸ کشور از طریق فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی(ره) وارد ایران شدند.
به گزارش ایلنا، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشست خبری امروز با اشاره به انجام پروازهای مراسم تشییع رهبر شهید اظهار داشت: در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ۱۲۳ هیئت خارجی از ۳۸ کشور از طریق فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی(ره) وارد ایران شدند.
وی ادامه داد: ۲۵ هیئت دیپلماتیک با ۶۴۰ مقام خارجی در فرودگاه مهرآباد و ۹۸ هیئت شامل ۳۶۰ نفر در فرودگاه امام خمینی(ره) پذیرش شدند.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: حدود ۳۵۰ هزار مسافر در فرودگاههای مهرآباد، امام خمینی(ره) و مشهد طی روزهای ۱۱ تا ۱۹ تیر جابجا شدند.
شیرودی تاکید کرد: با وجود شرایط پس از جنگ ۴۰ روزه، تمامی عملیات پروازی بدون مشکل و با حفظ ثبات نسبی نرخ بلیت انجام شد.