دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان پارس جنوبی صحت ندارد
سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با رد اخبار منتشرشده درباره دورکاری کارکنان، گفت: شرایط در این منطقه عادی است و فعالیتها همانند گذشته با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سید محمدباقر یوسفزاده جمعه ۱۹ تیر با رد اخبار منتشر شده درباره دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان روزکار در منطقه ویژه پارس در روز شنبه ۲۰ تیرماه، اظهار کرد: شرایط در منطقه ویژه پارس کاملاً عادی است و اخبار منتشر شده در برخی رسانهها درباره آرایش جنگی در این منطقه صحت ندارد.
وی افزود: فعالیتها در منطقه ویژه پارس همانند گذشته با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در حال انجام است و هیچ تغییری در روند فعالیتها ایجاد نشده است.
سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از شهروندان و کارکنان شاغل در این منطقه خواست اخبار و اطلاعیهها را تنها از طریق رسانههای معتبر و منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات منتشر شده توجه نداشته باشند.