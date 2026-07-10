دورکاری ۷۰ درصدی کارکنان پارس جنوبی صحت ندارد

وی افزود: فعالیت‌ها در منطقه ویژه پارس همانند گذشته با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در حال انجام است و هیچ تغییری در روند فعالیت‌ها ایجاد نشده است.

سخنگوی فرماندهی ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از شهروندان و کارکنان شاغل در این منطقه خواست اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از طریق رسانه‌های معتبر و منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات منتشر شده توجه نداشته باشند.