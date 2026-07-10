به گزارش ایلنا، بانک تجارت اعلام کرد نسخه جدید همراه‌بانک این بانک با هدف توسعه خدمات غیرحضوری و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، مجموعه‌ای از سرویس‌های متنوع را در اختیار کاربران قرار داده است.

بر اساس اعلام بانک تجارت، در بخش خدمات کارت، امکان صدور مجدد کارت با طرح دلخواه و فعال‌سازی آن، انتقال وجه کارت‌به‌کارت شتابی و داخلی، پرداخت قبوض، خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، افزودن کارت به همراه‌بانک و درخواست مسدودسازی کارت فراهم شده است.

همچنین کاربران در بخش خدمات حساب می‌توانند انتقال وجه داخلی، انتقال وجه بین‌بانکی از طریق پایا و ساتنا، دریافت موجودی و گردش حساب و دریافت صورتحساب از طریق پست الکترونیکی را انجام دهند.

در بخش خدمات نیز امکان فعال یا غیرفعال‌سازی رمز پویا و فعال‌سازی سامانه «همراز» در دسترس مشتریان قرار دارد.

بانک تجارت همچنین اعلام کرده است خدمات مرتبط با چک نیز از طریق همراه‌بانک ارائه می‌شود؛ به‌طوری که در بخش چک کاغذی امکان ثبت (صدور) و زنجیره انتقال چک و در بخش چک دیجیتال نیز امکان ثبت و انتقال چک فراهم است.

نسخه جدید همراه‌بانک تجارت از طریق پایگاه اینترنتی این بانک قابل دریافت است و مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت نیز به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره ۱۵۵۴ آماده پاسخگویی به مشتریان است.

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