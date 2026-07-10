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چرا ایران خودرو فرصت تکمیل وجه متقاضیان را تمدید نکرد؟

چرا ایران خودرو فرصت تکمیل وجه متقاضیان را تمدید نکرد؟
کد خبر : 1811212
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با وجود گلایه تعدادی از برندگان قرعه کشی اخیر از بروز مشکلات بانکی، شرکت ایران خودرو به صورت رسمی درباره تمدید یا عدم تمدید زمان تکمیل‌وجه متقاضیان برنده شده در قرعه‌کشی به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که بسیاری از برندگان قرعه‌کشی آخر ایران‌خودرو انتظار داشتند با توجه به اختلالات بانکی، دوره تکمیل‌وجه تمدید شود و شایعاتی نیز در مورد احتمال تمدید مطرح شده بود، تاکنون ایران خودرو اظهار نظر رسمی در مورد این موضوع انجام نداده است. 

اختلالات بانکی که از حدود یک ماه پیش آغاز شد شامل چهار بانک بزرگ کشور بوده است و برآوردها نشان می دهد گردش مالی اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف با اختلال همراه بوده و دسترسی به سپرده‌ها و جابجایی پول برای برندگان قرعه‌کشی ایران‌خودرو امکان پذیر نبوده است. 

وزیر اقتصاد ۹ تیرماه از برطرف شدن اختلالات در روزهای بعد مصاحبه خبر داده بود در حالی که گزارشها حاکی است اختلالات در روزهای بعد نیز اختلالات همچنان ادامه داشته است.

برخی از مردم و فعالان اقتصادی معتقدند این اختلالات زیان سنگینی به آنها وارد کرده و باید این زیانها به شکلی جبران شود.

قرعه‌کشی ثبت‌نام ایران خودرو در ۳۱ خرداد ماه انجام شد و فرصت تکمیل وجه تا ۱۱ تیر ادامه داشت و افزایش قیمت خودرو در بازار در روزهای اخیر موجب شده خریدارانی که به دلیل مشکلات بانکی موفق به ثبت نام نشده اند بیش از گذشته در حسرت از دست رفته فرصت خرید خودرو باشند.

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