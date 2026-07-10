به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، «دنیل آندره اشتیلر» رئیس هیأت‌مدیره شرکت واله از سمت خود و همچنین عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت استعفا کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که صندوق بازنشستگی «پریوی» (Previ)، یکی از سهامداران اصلی واله، خواستار برگزاری مجمع عمومی برای رأی‌گیری درباره برکناری وی شده بود.

در پی این استعفا، شرکت واله اعلام کرد دستورکار مربوط به برکناری اشتیلر از مجمع عمومی ۲۲ جولای حذف شده است، اما سایر موضوعات از جمله انتخاب رئیس جدید هیأت‌مدیره طبق برنامه در همان مجمع بررسی خواهد شد.

صندوق «پریوی» که مدیریت صندوق بازنشستگی کارکنان بانک «بانکو دو برزیل» را بر عهده دارد و حدود ۷ درصد از سهام واله را در اختیار دارد، از «مانوئل اولیویرا»، عضو فعلی هیأت‌مدیره، برای تصدی ریاست هیأت‌مدیره این شرکت حمایت می‌کند.

در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره اختلاف میان برخی سهامداران عمده واله بر سر نحوه اداره شرکت، حاکمیت شرکتی و فرآیند انتخاب مدیران ارشد منتشر شده بود.

روزنامه فایننشال تایمز در این باره گزارش داد که صندوق «پریوی» تأکید کرده است موضوع اصلی، عملکرد شخصی اشتیلر نبوده، بلکه انتخاب یک رئیس مستقل برای هیأت‌مدیره پیش از پایان دوره ریاست وی در سال ۲۰۲۷ بوده است. با این حال، شماری از اعضای هیأت‌مدیره و برخی سرمایه‌گذاران این توضیح را قانع‌کننده ندانسته‌اند.

همزمان، برخی سهامداران نسبت به احتمال افزایش نفوذ سیاسی در مدیریت واله ابراز نگرانی کرده‌اند؛ زیرا «پریوی» صندوق بازنشستگی وابسته به یک بانک دولتی است و برخی معتقدند ممکن است دولت «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» در تصمیم‌گیری‌های این شرکت نقش پررنگ‌تری ایفا کند. صندوق «پریوی» این ادعا را رد کرده و اعلام کرده است هیچ‌گونه دستور یا فشاری از سوی دولت برای این تصمیم وجود نداشته است.

تحلیلگران بازار معتقدند نگرانی اصلی سرمایه‌گذاران، بیش از استعفای رئیس هیأت‌مدیره، به موضوع حاکمیت شرکتی و استقلال تصمیم‌گیری در واله مربوط می‌شود. به اعتقاد تحلیلگران مؤسسه RBC، در صورتی که رئیس جدید هیأت‌مدیره از استقلال کافی برخوردار باشد، این تغییر می‌تواند از منظر حاکمیت شرکتی به یک تحول مثبت برای واله تبدیل شود.

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