مدیرعامل آرسلورمیتال اروپا تا پایان جولای از سمت خود کنارهگیری میکند
آرسلورمیتال اعلام کرد «گیرت ونپولورد» مدیرعامل آرسلورمیتال اروپا و عضو هیأتمدیره گروه، تا پایان ماه جولای از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد، اما بهعنوان رئیس هیأتمدیره فولاد آرسلورمیتال اروپا به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، شرکت آرسلورمیتال اعلام کرد «گیرت ونپولورد» مدیرعامل آرسلورمیتال اروپا و عضو هیأتمدیره این گروه، در پایان ماه جولای از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد. بر اساس اعلام این شرکت، وی پس از این تغییر، بهعنوان رئیس هیأتمدیره فولاد آرسلورمیتال اروپا به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
ونپولورد فعالیت خود را در آرسلورمیتال از سال ۱۹۸۹ بهعنوان مهندس پروژه در کارخانه نورد گرم شهر خنت بلژیک آغاز کرد. او در طول دوران فعالیت خود مسئولیتهای مختلفی در حوزههای مهندسی و عملیات بر عهده داشت و پیش از بازگشت به خنت، بهعنوان مدیر ارشد عملیاتی در کارخانه برمن آلمان فعالیت میکرد. وی در سال ۲۰۰۸ به سمت مدیرعامل آرسلورمیتال خنت منصوب شد و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ نیز ریاست انجمن فولاد اروپا را بر عهده داشت.
آدیتیا میتال، مدیرعامل آرسلورمیتال، با قدردانی از نقش ونپولورد در توسعه فعالیتهای این شرکت در اروپا، رهبری، دانش فنی و نقش مؤثر او در افزایش رقابتپذیری صنعت فولاد اروپا را مورد تقدیر قرار داد.
ونپولورد نیز با اشاره به ۳۷ سال فعالیت خود در صنعت فولاد، این دوران را «سفری خارقالعاده» توصیف کرد و گفت در این مدت، عملیات اروپایی آرسلورمیتال ایمنتر، توانمندتر و آمادهتر برای گذار به تولید فولاد کمکربن شده است.
وی همچنین با اشاره به اجرای اقدامات جدید تعرفهای اتحادیه اروپا (TRQ) از ابتدای جولای ۲۰۲۶ و اجرای «مکانیسم تعدیل مرز کربن» (CBAM)، اظهار کرد این سیاستها اعتماد به آینده صنعت فولاد اروپا را تقویت کرده و چشمانداز تولید فولاد در این قاره را نسبت به گذشته روشنتر ساخته است.