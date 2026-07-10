کارگران بخش سنگآهن BHP در آستانه اعتصاب؛ صادرات بندر هدلند در معرض اختلال
صدها نفر از کارکنان تأسیسات سنگآهن شرکت BHP در بندر هدلند استرالیا در پی بنبست مذاکرات مزدی، برای برگزاری اعتصابی هشتساعته در هفته آینده آماده میشوند؛ اقدامی که میتواند بر صادرات سنگآهن این شرکت تأثیر بگذارد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، صدها تن از کارکنان تأسیسات سنگآهن شرکت BHP در بندر هدلند واقع در ایالت استرالیای غربی، ممکن است هفته آینده دست به اعتصاب بزنند؛ اقدامی که در صورت وقوع، بزرگترین اعتراض کارگری این منطقه طی چند دهه اخیر خواهد بود و میتواند درآمد روزانه حدود ۸۰ میلیون دلاری این شرکت از محل صادرات سنگآهن را تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیههای کارگری پس از شش ماه مذاکره بینتیجه بر سر قرارداد کاری چهار ساله، خواستار توقف هشتساعته فعالیتها در روز ۱۶ جولای شدهاند. این اعتصاب قرار است از ساعت ۱۴ تا ۲۲ به وقت محلی برگزار شود.
طبق اعلام «اتحادیه مشترک بنادر» که نمایندگی چهار اتحادیه فعال در این مجموعه را بر عهده دارد، بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ نفر از مجموع ۴۵۰ کارگر بخشهای بندری و تعمیرات BHP در این اعتصاب شرکت خواهند کرد.
آدام وودیج، دبیر اتحادیه برق استرالیای غربی، با اشاره به روند مذاکرات گفت این اقدام انتخاب مطلوب هیچیک از طرفین نیست، اما در شرایط کنونی تنها راه باقیمانده برای دستیابی به توافقی عادلانه، ایمن و پایدار به شمار میرود.
اتحادیهها اعلام کردهاند که قرار است ۱۴ جولای نشست دیگری با مدیران BHP برگزار شود و در صورت دستیابی به توافق، احتمال لغو اعتصاب وجود دارد.
این در حالی است که کارکنان برخی دیگر از معادن BHP در منطقه پیلبارا هفته گذشته با اختلاف اندک به قرارداد جدید کاری رأی مثبت دادند. شرکت BHP نیز اعلام کرده است که در معادن Mining Area C و South Flank بدون نیاز به اعتصاب، قرارداد جدیدی با یکهزار و ۸۰۰ کارگر امضا کرده و مذاکرات با سایر کارکنان را نیز با حسن نیت ادامه خواهد داد.
اتحادیههای کارگری با اتکا به اصلاحات قانون کار مصوب سال ۲۰۲۲ دولت حزب کارگر استرالیا که اختیارات بیشتری برای چانهزنی جمعی و اعتصاب در اختیار آنها قرار داده، تلاش گستردهای را برای افزایش نفوذ خود در صنعت معدن این کشور آغاز کردهاند.
بر اساس قرارداد جدید معدن South Flank، حقوق کارکنان طی چهار سال ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت و برخی مزایا و پرداختهای جدید نیز به آن افزوده شده است. با این حال، اتحادیهها معتقدند این افزایش با توجه به شرایط دشوار کار و دوری کارکنان از خانوادهها کافی نیست.
کارگران بخش معدن از پردرآمدترین کارکنان استرالیا محسوب میشوند. متوسط درآمد سالانه کارکنان بخش منابع معدنی در منطقه پیلبارا طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۹۱ هزار دلار استرالیا برآورد شده، در حالی که میانگین درآمد سالانه پرستاران در این کشور بین ۸۵ تا ۱۰۰ هزار دلار استرالیا است.
بندر هدلند که علاوه بر BHP، شرکتهای Fortescue و Hancock Prospecting نیز از آن استفاده میکنند، روزانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار سنگآهن صادر میکند.