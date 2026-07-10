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سورستال روسیه سرمایه‌گذاری خود را به دلیل رکود بازار فولاد کاهش می‌دهد

سورستال روسیه سرمایه‌گذاری خود را به دلیل رکود بازار فولاد کاهش می‌دهد
کد خبر : 1811202
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شرکت فولادسازی سورستال روسیه اعلام کرد در پی کاهش تقاضای فولاد، نرخ‌های بالای بهره و تداوم تحریم‌ها، احتمال دارد برنامه سرمایه‌گذاری خود در سال ۲۰۲۷ را تا ۲۴ درصد کاهش دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، شرکت فولادسازی سورستال (Severstal) روسیه ممکن است به دلیل افت تقاضای فولاد، برنامه سرمایه‌گذاری خود در سال ۲۰۲۷ را ۲۴ درصد دیگر کاهش داده و به حدود ۸۵ میلیارد روبل (معادل ۱.۱ میلیارد دلار) برساند.

این موضوع در گزارشی که این شرکت برای سرمایه‌گذاران تهیه کرده و خبرگزاری رویترز به آن دست یافته، اعلام شده است.

سورستال در این گزارش تأکید کرده است که کاهش سرمایه‌گذاری به حفظ جریان نقدی آزاد مثبت شرکت کمک خواهد کرد. با این حال، برآورد برنامه سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۷ هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و تا پایان سال ۲۰۲۶ مورد بازبینی خواهد بود.

فولادسازان روسیه در شرایطی با فشار ناشی از تحریم‌های غرب، نرخ‌های بالای بهره و کاهش تقاضای داخلی مواجه هستند که میزان تقاضای فولاد نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، تقاضا از سوی صنایع ساختمان، انرژی، خودروسازی و ماشین‌آلات، به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد، به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مالی و تعویق سرمایه‌گذاری شرکت‌ها روندی نزولی داشته است.

مصرف فولاد در روسیه سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش یافت و سورستال، به‌عنوان یکی از چهار تولیدکننده بزرگ فولاد این کشور، پیش‌بینی کرده است که مصرف فولاد در سال جاری نیز بین ۷ تا ۹ درصد دیگر کاهش یابد.

این شرکت پیش‌تر در ماه مارس و در واکنش به وخامت شرایط بازار، برنامه کاهش هزینه‌ها را آغاز و بودجه سرمایه‌گذاری سال ۲۰۲۶ خود را نیز ۲۴ درصد کاهش داد؛ به‌طوری که این رقم از ۱۴۷ میلیارد روبل به ۱۱۲ میلیارد روبل رسید.

با وجود این، سورستال اعلام کرده است که اجرای پروژه‌های راهبردی و کلیدی خود را ادامه خواهد داد.

الکسی مورداشوف، مالک سورستال که از سوی نشریه فوربس به‌عنوان ثروتمندترین فرد روسیه معرفی شده است، نیز پیش‌تر هشدار داده بود که پس از منفی شدن وضعیت نقدینگی شرکت، روند کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه خواهد یافت.

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