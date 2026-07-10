به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات، وزارت صنعت، علوم و منابع استرالیا در تازه‌ترین گزارش فصلی خود با عنوان «منابع و انرژی» هشدار داد که فعالیت‌های فزاینده شرکت دولتی منابع معدنی چین (CMRG) برای کاهش هزینه خرید سنگ‌آهن کارخانه‌های فولاد این کشور، می‌تواند در میان‌مدت فشار نزولی بر قیمت جهانی سنگ‌آهن وارد کند.

شرکت منابع معدنی چین که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شده است، تلاش می‌کند سازوکارهای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن را به نفع خریداران چینی تغییر دهد؛ موضوعی که به اعتقاد دولت استرالیا، می‌تواند بر بازار جهانی این ماده معدنی و درآمدهای صادراتی این کشور اثرگذار باشد.

در این گزارش همچنین آمده است که استرالیا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ‌آهن جهان، از تحولات بازار این محصول تأثیر می‌پذیرد و چین نیز حدود ۷۵ درصد تجارت دریایی سنگ‌آهن را به خود اختصاص داده است.

با وجود این نگرانی، دولت استرالیا برآورد خود از درآمد صادرات مواد معدنی و انرژی را افزایش داده و پیش‌بینی کرده است ارزش صادرات این بخش در سال مالی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ به حدود ۴۱۶ میلیارد دلار استرالیا، معادل ۲۸۶ میلیارد دلار آمریکا، برسد که نسبت به برآورد ماه دسامبر ۱۱ درصد افزایش دارد. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت طلا و انرژی در پی تنش‌های خاورمیانه عنوان شده است.

دولت استرالیا همچنین پیش‌بینی قیمت برخی کالاها را اصلاح کرده است. بر این اساس، قیمت سنگ‌آهن از ۸۵ دلار به ۹۱ دلار در هر تن، قیمت طلا از ۴۰۴۹ دلار به ۴۷۹۲ دلار در هر اونس و قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) از ۱۱.۳ دلار به بیش از ۱۶ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا افزایش یافته است.

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