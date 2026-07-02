آغاز رسمی پروازهای هواپیمایی سروش در مسیر تهران–کیش-تهران

️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، آغاز این پرواز در چارچوب سیاست‌های توسعه شبکه پروازی جزیره و ارتقای سطح دسترسی هوایی انجام شده و نقطه شروع فعالیت رسمی این شرکت در مسیر تهران–کیش-تهران محسوب می‌شود.

️بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای هواپیمایی سروش از این پس به‌صورت روزانه در مسیر تهران-کیش-تهران برقرار خواهد بود و در این مسیر پروازی از هواپیمای پهن‌پیکر ایرباس A300-600 استفاده می‌شود.

️راه‌اندازی این مسیر جدید، در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر، بهبود کیفیت خدمات هوایی و تقویت جریان سفرهای گردشگری و تجاری به جزیره کیش ارزیابی می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه جایگاه حمل‌ونقل هوایی این منطقه ایفا کند.

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