خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز رسمی پروازهای هواپیمایی سروش در مسیر تهران–کیش-تهران

آغاز رسمی پروازهای هواپیمایی سروش در مسیر تهران–کیش-تهران
کد خبر : 1811197
لینک کوتاه کپی شد.

️نخستین پرواز رسمی هواپیمایی سروش، پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ در فرودگاه بین‌المللی کیش به زمین نشست و با اجرای مراسم واتر سالوت مورد استقبال قرار گرفت.

️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، آغاز این پرواز در چارچوب سیاست‌های توسعه شبکه پروازی جزیره و ارتقای سطح دسترسی هوایی انجام شده و نقطه شروع فعالیت رسمی این شرکت در مسیر تهران–کیش-تهران محسوب می‌شود.

️بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای هواپیمایی سروش از این پس به‌صورت روزانه در مسیر تهران-کیش-تهران برقرار خواهد بود و در این مسیر پروازی از هواپیمای پهن‌پیکر ایرباس A300-600 استفاده می‌شود.

️راه‌اندازی این مسیر جدید، در راستای افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر، بهبود کیفیت خدمات هوایی و تقویت جریان سفرهای گردشگری و تجاری به جزیره کیش ارزیابی می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه جایگاه حمل‌ونقل هوایی این منطقه ایفا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی