آغاز رسمی پروازهای هواپیمایی سروش در مسیر تهران–کیش-تهران
️نخستین پرواز رسمی هواپیمایی سروش، پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری، امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ در فرودگاه بینالمللی کیش به زمین نشست و با اجرای مراسم واتر سالوت مورد استقبال قرار گرفت.
️به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، آغاز این پرواز در چارچوب سیاستهای توسعه شبکه پروازی جزیره و ارتقای سطح دسترسی هوایی انجام شده و نقطه شروع فعالیت رسمی این شرکت در مسیر تهران–کیش-تهران محسوب میشود.
️بر اساس برنامهریزی انجامشده، پروازهای هواپیمایی سروش از این پس بهصورت روزانه در مسیر تهران-کیش-تهران برقرار خواهد بود و در این مسیر پروازی از هواپیمای پهنپیکر ایرباس A300-600 استفاده میشود.
️راهاندازی این مسیر جدید، در راستای افزایش ظرفیت جابهجایی مسافر، بهبود کیفیت خدمات هوایی و تقویت جریان سفرهای گردشگری و تجاری به جزیره کیش ارزیابی میشود و میتواند نقش مؤثری در توسعه جایگاه حملونقل هوایی این منطقه ایفا کند.