جابهجایی بیش از ۱۸۰۰ دستگاه خودرو در مسیر دریایی کیش طی هفته گذشته
یکهزار و ۸۶۶ دستگاه خودروی سواری با انجام ۱۰۵ سفر بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب جابجا شدند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، طی هفته گذشته، در مجموع ۱۰ هزار و ۴۴۷ مسافر از طریق شناورهای مسافری و لندینگکرافت در مسیر دریایی جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد کردهاند که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۰۹ نفر مسافر ورودی و ۵ هزار و ۳۸ نفر مسافر خروجی بودهاند.
براساس این گزارش در بازه زمانی ۳۰ خرداد لغایت ۵ تیر ۱۴۰۵، تعداد ۱۰۵ سفر لندینگکرافت انجام شد که طی آن یکهزار و ۸۶۶ دستگاه خودرو شامل ۹۵۳ خودرو وارد و ۹۱۳ خودرو از کیش خارج شدند. همچنین در همین مدت، ۲ هزار و ۸۵۹ سرنشین خودرو در مسیر ورودی و ۲ هزار و ۷۳۹ سرنشین در مسیر خروجی توسط همین شناورها منتقل شدند.
در بخش شناورهای مسافری تندرو نیز ۱۱۹ سفر دریایی انجام شد که طی آن ۴ هزار و ۸۴۹ مسافر جابهجا شدند که شامل ۲ هزار و ۵۵۰ مسافر ورودی و ۲ هزار و ۲۹۹ مسافر خروجی است.