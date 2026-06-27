به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، یکشنبه هفتم تیرماه، عزت‌الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با استقرار در مرکز سامانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات، از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح از طریق شماره تلفن ۱۲۴ پاسخگوی پرسش‌ها و دغدغه‌های کیشوندان خواهد بود.

کیشوندان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده، با شماره‌گیری سامانه ۱۲۴، مسائل و دیدگاه‌های خود را به‌صورت مستقیم با مدیر مربوطه در میان بگذارند.

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