️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، نخستین پرواز ورودی با اجرای آیین «واترسالوت» مورد استقبال قرار گرفت و ازسرگیری پروازها، فصل تازه‌ای از خدمات‌رسانی هوایی به ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره را رقم زد.

عزت‌اله محمدی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش ضمن قدردانی از تلاش مجموعه‌های فعال در فرودگاه بین‌المللی کیش گفت: بازگشایی فرودگاه بین‌المللی کیش پس از چهار ماه وقفه، حاصل استمرار اقدامات فنی، نگهداشت مستمر زیرساخت‌ها و حفظ آمادگی تمامی بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی فرودگاه در طول این مدت بود؛ اقداماتی که با هدف فراهم‌سازی شرایط لازم برای بهره‌برداری ایمن، پایدار و منطبق با استانداردهای هوانوردی انجام شد.

️وی افزود: ازسرگیری پروازها، علاوه بر بازگشت تدریجی تردد هوایی به جزیره، زمینه تسهیل سفر گردشگران، افزایش تعاملات اقتصادی و تقویت جریان خدمات و حمل‌ونقل هوایی کیش را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در احیای کامل فعالیت‌های فرودگاهی به شمار می‌رود.

️محمدی تأکید کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش با اتکا به آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی، عملیاتی و خدماتی، آماده ارائه خدمات به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران بوده و برنامه پروازی متناسب با تقاضای گردشگران و کیشوندان عزیز، گسترش خواهد یافت.

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