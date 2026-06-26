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بازگشت پروازها به کیش؛ فرودگاه بین‌المللی کیش پس از ۴ ماه وقفه، بازگشایی شد

بازگشت پروازها به کیش؛ فرودگاه بین‌المللی کیش پس از ۴ ماه وقفه، بازگشایی شد
کد خبر : 1811186
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️پس از حدود چهار ماه وقفه در انجام پروازهای مسافری، فرودگاه بین‌المللی کیش صبح امروز، پنجم تیرماه ۱۴۰۵، با فرود پرواز شماره ۷۰۵۵ شرکت هواپیمایی کیش از مبدأ تهران، فعالیت عملیاتی خود را از سر گرفت و بار دیگر به شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور بازگشت.

️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، نخستین پرواز ورودی با اجرای آیین «واترسالوت» مورد استقبال قرار گرفت و ازسرگیری پروازها، فصل تازه‌ای از خدمات‌رسانی هوایی به ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره را رقم زد.

عزت‌اله محمدی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش ضمن قدردانی از تلاش مجموعه‌های فعال در فرودگاه بین‌المللی کیش گفت: بازگشایی فرودگاه بین‌المللی کیش پس از چهار ماه وقفه، حاصل استمرار اقدامات فنی، نگهداشت مستمر زیرساخت‌ها و حفظ آمادگی تمامی بخش‌های عملیاتی و پشتیبانی فرودگاه در طول این مدت بود؛ اقداماتی که با هدف فراهم‌سازی شرایط لازم برای بهره‌برداری ایمن، پایدار و منطبق با استانداردهای هوانوردی انجام شد.

️وی افزود: ازسرگیری پروازها، علاوه بر بازگشت تدریجی تردد هوایی به جزیره، زمینه تسهیل سفر گردشگران، افزایش تعاملات اقتصادی و تقویت جریان خدمات و حمل‌ونقل هوایی کیش را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در احیای کامل فعالیت‌های فرودگاهی به شمار می‌رود.

️محمدی تأکید کرد: فرودگاه بین‌المللی کیش با اتکا به آمادگی کامل زیرساخت‌های فنی، عملیاتی و خدماتی، آماده ارائه خدمات به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران بوده و برنامه پروازی متناسب با تقاضای گردشگران و کیشوندان عزیز، گسترش خواهد یافت.

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