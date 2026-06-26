شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های جزیره کیش لوگو

️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این بازدید با هدف اطمینان از آمادگی کامل تمامی بخش‌های فرودگاهی برای ارائه خدمات ایمن و استاندارد و فراهم بودن شرایط لازم برای ازسرگیری عملیات پروازی انجام شد.

️در جریان این بازدید، برج مراقبت پرواز، ایستگاه آتش‌نشانی و نجات فرودگاهی، ترمینال‌های مسافری، سالن‌های ورودی و خروجی، بخش ترانزیت، باند پروازی، تاکسی‌وی‌ها، اپرون، سامانه‌های کمک‌ناوبری و روشنایی سطوح پروازی، تجهیزات هوانوردی، تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های برق، تجهیزات مکانیکی و تأسیساتی، سامانه‌های ایمنی و امنیتی، بخش‌های پشتیبانی، خدمات فرودگاهی و سایر زیرساخت‌های عملیاتی به‌صورت میدانی پایش و ارزیابی شد.

️مدیرعامل شرکت همچنین از نزدیک در جریان روند نگهداشت مستمر تجهیزات، اقدامات انجام‌شده در حوزه تعمیر و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استمرار آمادگی عملیاتی فرودگاه قرار گرفت. مدیران فنی و مسئولان واحدهای مختلف نیز گزارشی از وضعیت موجود، اقدامات انجام‌شده و آمادگی هر یک از بخش‌ها برای آغاز مجدد پروازها ارائه کردند.

️در پایان این بازدید، بر استمرار پایش زیرساخت‌ها، حفظ آمادگی کامل تمامی واحدهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی و رعایت دقیق الزامات ایمنی، امنیتی و استانداردهای هوانوردی تأکید شد تا خدمات فرودگاهی در بالاترین سطح کیفیت و ایمنی به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران ارائه شود.

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