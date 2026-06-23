️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، این نشست در پی صدور مجوزهای لازم و نوتام صادره در خصوص بازگشایی فرودگاه بین‌المللی کیش پس از دوره محدودیت‌های عملیاتی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و با حضور نصراله زمانی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش، معاونان و مدیران فرودگاه، فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی و فرمانده پلیس فرودگاه بین‌المللی کیش، نمایندگان نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت‌های هواپیمایی، هندلینگ و سایر واحدهای خدماتی فعال در فرودگاه در روز دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵ تشکیل شد.

️در ابتدای جلسه، آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی فرودگاه برای پذیرش پروازها و ارائه خدمات به مسافران مورد بررسی قرار گرفت و مدیران حوزه‌های مختلف فرودگاهی، گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده و میزان آمادگی واحدهای تحت مسئولیت خود ارائه کردند.

️در این نشست، مدیران حوزه‌های عملیات هوانوردی، عملیات فرودگاهی، فنی و اجرایی، ایمنی، حراست، پلیس فرودگاه، بخش‌های حفاظت و امنیت، خدمات زمینی، آتش‌نشانی و هدایت زمینی هواپیماها، شرکت‌های هواپیمایی و سایر دستگاه‌های مستقر در فرودگاه، گزارشی از آخرین وضعیت تجهیزات، نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، فرآیندهای عملیاتی و اقدامات انجام‌شده برای ازسرگیری پروازها و ارائه خدمات مطلوب به مسافران ارائه دادند.

️همچنین موضوعاتی از جمله مدیریت جریان مسافر، تسهیل فرآیندهای ورود و خروج، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، آمادگی تجهیزات و زیرساخت‌های فرودگاهی، نحوه مدیریت شرایط پرترافیک، رسیدگی به مسافران خاص و ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

️نصراله زمانی، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش، در این نشست با اشاره به اهمیت آمادگی همه‌جانبه فرودگاه برای بازگشت به چرخه عادی عملیات پروازی اظهار داشت: بازگشایی مجدد فرودگاه بین‌المللی کیش مستلزم هماهنگی کامل تمامی بخش‌های عملیاتی، پشتیبانی، خدماتی و نظارتی است و خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی همکاران در تمامی واحدها، شرایط لازم برای ازسرگیری پروازها و ارائه خدمات مطلوب به مسافران فراهم شده است.

️وی افزود: هدف اصلی کمیته تسهیلات فرودگاهی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان تمامی دستگاه‌های مستقر در فرودگاه و رفع موانع احتمالی در مسیر ارائه خدمات به مسافران است. تمامی فرآیندها باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که ضمن حفظ کرامت انسانی، ایمنی و امنیت، مسافران بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.

️مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش با تأکید بر نقش تعامل میان دستگاه‌های مختلف خاطرنشان کرد: عملکرد مطلوب فرودگاه حاصل همکاری و هماهنگی مجموعه‌ای از نهادها و واحدهاست و تحقق اهداف مورد نظر در کمیته تسهیلات فرودگاهی بدون مشارکت مؤثر پلیس، گمرک، شرکت‌های هواپیمایی، دستگاه‌های امنیتی، خدماتی و امدادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

️وی افزود: آمادگی برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده از جمله افزایش ناگهانی حجم مسافر، تغییرات برنامه پروازی و سایر شرایط عملیاتی نیز از موضوعات مهمی است که باید همواره مورد توجه مدیران و مسئولان فرودگاه قرار داشته باشد تا خدمات‌رسانی به مسافران بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

️در پایان این نشست، پس از ارائه گزارش مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، آمادگی عملیاتی تمامی بخش‌های فرودگاه برای ازسرگیری پروازها و خدمات‌رسانی به مسافران مورد جمع‌بندی قرار گرفت و بر استمرار هماهنگی میان واحدهای مختلف، ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی، تسهیل سفر مسافران و حفظ آمادگی کامل عملیاتی در تمامی بخش‌های فرودگاه بین‌المللی کیش تأکید شد.

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