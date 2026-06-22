احکام اعضای شورای عالی ایمنی فرودگاه بینالمللی کیش اهدا شد
در نخستین نشست شورای عالی ایمنی فرودگاه بینالمللی کیش، احکام اعضای این شورا با حضور عزتاله محمدی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، اهدا شد؛ نشستی که در آن بر تقویت نظام مدیریت ایمنی، پایش مستمر شاخصها و ارتقای فرهنگ ایمنی در فرودگاه تأکید شد.
️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، اعضای شورای عالی ایمنی فرودگاه بینالمللی کیش بر ضرورت استمرار پایش شاخصهای ایمنی، تقویت نظام مدیریت ایمنی، ارتقای فرهنگ ایمنی، شناسایی و مدیریت ریسکها و اجرای برنامههای بهبود مستمر در بخشهای عملیاتی، فنی و پشتیبانی فرودگاه تأکید کردند.
️همچنین بر همافزایی میان واحدهای مختلف فرودگاهی و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی موجود برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی فرودگاه بینالمللی کیش تأکید شد.