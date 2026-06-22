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احکام اعضای شورای عالی ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش اهدا شد

احکام اعضای شورای عالی ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش اهدا شد
کد خبر : 1811175
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در نخستین نشست شورای عالی ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش، احکام اعضای این شورا با حضور عزت‌اله محمدی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اهدا شد؛ نشستی که در آن بر تقویت نظام مدیریت ایمنی، پایش مستمر شاخص‌ها و ارتقای فرهنگ ایمنی در فرودگاه تأکید شد.

️به گزارش ایلنا و به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعضای شورای عالی ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش بر ضرورت استمرار پایش شاخص‌های ایمنی، تقویت نظام مدیریت ایمنی، ارتقای فرهنگ ایمنی، شناسایی و مدیریت ریسک‌ها و اجرای برنامه‌های بهبود مستمر در بخش‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی فرودگاه تأکید کردند.

️همچنین بر هم‌افزایی میان واحدهای مختلف فرودگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش تأکید شد.

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