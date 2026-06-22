️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعضای شورای عالی ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش بر ضرورت استمرار پایش شاخص‌های ایمنی، تقویت نظام مدیریت ایمنی، ارتقای فرهنگ ایمنی، شناسایی و مدیریت ریسک‌ها و اجرای برنامه‌های بهبود مستمر در بخش‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی فرودگاه تأکید کردند.

️همچنین بر هم‌افزایی میان واحدهای مختلف فرودگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش تأکید شد.

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