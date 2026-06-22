امضاء و ابلاغ خطمشی جدید ایمنی در فرودگاههای کیش با تأکید بر استانداردهای ملی و بینالمللی
️عزتاله محمدی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، خطمشی جدید ایمنی فرودگاههای کیش را با هدف ارتقای سطح ایمنی عملیات هوانوردی و فرودگاهی ابلاغ کرد. این سند بر توسعه سیستم مدیریت ایمنی، تقویت فرهنگ ایمنی و انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی تأکید دارد.
️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، این خطمشی در راستای استقرار، حفظ و توسعه نظام مدیریت ایمنی (SMS) و با تأکید بر الزامات سازمان هواپیمایی کشوری و استانداردهای سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) تدوین و ابلاغ شده است.
️فرودگاه بینالمللی کیش بهعنوان یکی از پرترددترین فرودگاههای کشور، سالانه میزبان بیش از سه میلیون مسافر و ارائهدهنده خدمات به بیش از ۲۳ هزار پرواز است. از اینرو، ارتقای مستمر سطح ایمنی و انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی از مهمترین اولویتهای این مجموعه به شمار میرود.
️بر اساس این خطمشی، تأمین منابع و امکانات مورد نیاز برای استقرار و توسعه سیستم مدیریت ایمنی، نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح سازمانی، ارتقای دانش و مهارت کارکنان از طریق آموزشهای مستمر و بهبود مداوم فرآیندهای مرتبط با ایمنی در دستور کار قرار گرفته است.
️همچنین شناسایی و ارزیابی مستمر مخاطرات، مدیریت ریسک، استقرار نظام گزارشدهی رویدادها و مخاطرات ایمنی در قالب گزارشهای الزامآور، داوطلبانه و محرمانه و حمایت از گزارشدهندگان، از دیگر محورهای پیشبینیشده در این سند است. در همین راستا، حفاظت از اطلاعات ایمنی و صیانت از هویت گزارشدهندگان بهعنوان یکی از الزامات اصلی نظام مدیریت ایمنی مورد تأکید قرار گرفته است.
️این سند همچنین بر نظارت مستمر بر فرآیندهای ایمنی، بررسی تخصصی سوانح و حوادث با هدف ریشهیابی عوامل مؤثر، اجرای فرآیند مدیریت تغییرات و ارزیابی ریسک ناشی از تحولات عملیاتی تأکید دارد.
️در بخش دیگری از این سند، تمامی شرکتهای هواپیمایی، هلیکوپتری، ارائهدهندگان خدمات فرودگاهی، پیمانکاران و سایر نهادها و سازمانهای فعال در فرودگاههای کیش ملزم به رعایت اصول و مقررات ایمنی و همکاری با حوزه مدیریت ایمنی شدهاند.
️بر اساس این ابلاغیه، عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، میزان تحقق اهداف و اثربخشی برنامههای اجرایی بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و خطمشی ایمنی نیز بهصورت سالانه و بر اساس اهداف مصوب شورای عالی ایمنی بازنگری خواهد شد.