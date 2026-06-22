به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست، عملکرد ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش در سال ۱۴۰۴، شاخص‌های ایمنی، مهم‌ترین ریسک‌ها و مخاطرات عملیاتی، نتایج ممیزی‌ها و بازرسی‌های تخصصی و همچنین اقدامات اجرایی انجام‌شده در راستای ارتقای سطح ایمنی فرودگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

️در ابتدای جلسه، گزارشی از وضعیت ایمنی فرودگاه ارائه شد که بر اساس آن عملکرد ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش در سال ۱۴۰۴ در سطح قابل قبول ارزیابی شد. همچنین مهم‌ترین مخاطرات عملیاتی از جمله مدیریت حیات‌وحش در محدوده فرودگاه، کنترل خطر برخورد پرندگان با هواپیما، پیشگیری از ورود اجسام خارجی به سطوح پروازی (FOD)، مدیریت تردد خودروهای عملیاتی در ایرساید و رمپ و حفظ آمادگی تجهیزات و زیرساخت‌های عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

️اعضای شورای عالی ایمنی ضمن بررسی نتایج گزارش‌های وقوع، بازرسی‌های ایمنی، ممیزی‌های تخصصی و اقدامات اصلاحی انجام‌شده، بر ضرورت تداوم رویکرد پیشگیرانه و توسعه فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح عملیاتی و مدیریتی تأکید کردند.

️عزت‌اله محمدی، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی ایمنی در صنعت هوانوردی اظهار داشت: ایمنی زیربنای تمامی فعالیت‌های فرودگاهی است و هیچ مأموریتی در فرودگاه مهم‌تر از حفظ جان انسان‌ها و تأمین ایمنی عملیات هوانوردی نیست. خوشبختانه ارزیابی شاخص‌های عملکردی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فرودگاه بین‌المللی کیش در حوزه ایمنی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و این دستاورد حاصل تلاش مستمر تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی است.

️وی با اشاره به جایگاه فرودگاه کیش در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور افزود: فرودگاه بین‌المللی کیش به عنوان یکی از فرودگاه‌های پرتردد کشور، سالانه به میلیون‌ها مسافر و هزاران پرواز خدمات ارائه می‌کند و حفظ این سطح از عملیات، مستلزم استقرار نظامی پویا و کارآمد در حوزه مدیریت ایمنی است. بر همین اساس تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی باید مبتنی بر شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه باشد.

️محمدی با اشاره به خط‌مشی ایمنی فرودگاه تصریح کرد: ما خود را متعهد به رعایت الزامات سازمان هواپیمایی کشوری و استانداردهای بین‌المللی ایکائو می‌دانیم و توسعه مستمر سیستم مدیریت ایمنی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمانی قلمداد می‌کنیم. تخصیص منابع لازم، ارتقای زیرساخت‌ها، توسعه آموزش‌های تخصصی و بهبود مستمر فرآیندهای ایمنی از جمله سیاست‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

️مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با تأکید بر اهمیت فرهنگ ایمنی در محیط‌های عملیاتی گفت: ایمنی تنها مسئولیت یک واحد یا بخش خاص نیست؛ بلکه یک مسئولیت جمعی و یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح نهادینه شود. مشارکت فعال کارکنان در شناسایی و گزارش مخاطرات، مهم‌ترین ابزار ما برای پیشگیری از وقوع حوادث و ارتقای مستمر سطح ایمنی است.

️وی همچنین افزود: خوشبختانه در فرودگاه بین‌المللی کیش تلاش شده نظام گزارش‌دهی ایمنی تقویت شود تا تمامی کارکنان مخاطرات و رویدادهای ایمنی را گزارش کنند، چرا که باور داریم که گزارش‌دهی مؤثر، پایه اصلی مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری صحیح در حوزه ایمنی است.

️محمدی در پایان با تأکید بر نقش شورای عالی ایمنی فرودگاه بین‌المللی کیش در سیاست‌گذاری و راهبری موضوعات کلان ایمنی اظهار داشت: شورای عالی ایمنی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه ایمنی فرودگاه است و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی موجود، راهبردهای لازم برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی را تدوین و پیگیری خواهد کرد. هدف ما دستیابی به ایمنی پایدار، ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی و حفظ جایگاه فرودگاه بین‌المللی کیش به عنوان یکی از فرودگاه‌های پیشرو کشور در حوزه ایمنی و بهره‌برداری استاندارد است.

️در ادامه این نشست، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای ایمنی طی سال ۱۴۰۴ از سوی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی کیش ارائه شد که از جمله آن می‌توان به اجرای طرح مدیریت حیات‌وحش و انتقال آهوان از محدوده فرودگاه، خرید تجهیزات تخصصی جمع‌آوری FOD، بازسازی خودروهای آتش‌نشانی، توسعه زیرساخت‌های اطفای حریق، اصلاح مسیرهای خدماتی، ارتقای زیرساخت‌های عملیاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی ایمنی برای کارکنان و کالیبراسیون تجهیزات عملیاتی اشاره کرد.

️همچنین گزارش ممیزی‌های تخصصی انجام‌شده در فرودگاه ارائه شد که شامل ممیزی تمدید گواهینامه فرودگاهی، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت، ممیزی پل‌های تلسکوپی و ممیزی خدمات ناوبری هوایی (ANS) بود.

انتهای پیام/