حضور هیأت عزاداران بانک کشاورزی در مصلای تهران برای وداع با پیکر امام شهید
هیأت عزاداران بانک کشاورزی، با حضور در مصلای بزرگ تهران همراه با اجتماع عظیم مردم عزادار، با پیکر مطهر قائد شهید امت وداع کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در ادامه سیل عظیم مردمی که از بامداد روز شنبه ۱۳ تیرماه، برای وداع با رهبر شهید خود در مصلای تهران گرد آمده بودند، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارکنان بانک کشاورزی در سراسر کشور، در این مراسم حضور یافتند.
عزاداران ضمن تجدید میثاق و وداع با امام شهید، بار دیگر بر پایبندی به آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی، ارزشهای انقلابی و مبانی دینی تأکید کردند.
حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در نخستین روز از جنگ رمضان، در پی حمله مشترک ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
پیکر مطهر امام شهید، روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، برای وداع مردم قدرشناس و شریف ایران اسلامی در مصلای امام خمینی(ره) در تهران بوده و روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، بر دوش میلیونها ایرانی عزادار در خیابانهای تهران، تشییع خواهد شد.