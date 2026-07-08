به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، اسفندیار عبداللهی، با بیان اینکه حمایت از امنیت غذایی اولویت اصلی بانک کشاورزی است، تصریح کرد: این بانک نه‌تنها به تمامی تعهدات خود برای تأمین مالی بخش کشاورزی عمل کرده، بلکه در مواردی فراتر از تکالیف ابلاغی، در کنار تولیدکنندگان این بخش ایستاده است.

وی با تأکید بر نقش ابزارهای مالی نوین در بهبود وضعیت نقدینگی تولیدکنندگان، افزود: تزریق سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی از طریق تسهیلات هدفمند و همچنین اجرای طرح نوی‌پو برای تأمین مالی زنجیره تولید دام و طیور، تأثیر ملموس و مستقیمی بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و پایداری تولید داشته است.

این نماینده مجلس با اشاره به چالش‌های پیش‌روی خرید تضمینی گندم و تأخیرهای ناخواسته در پرداخت مطالبات کشاورزان، اظهار داشت: با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌های مالی کشور، بانک کشاورزی با تدابیر مدیریتی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، تلاش‌های مؤثری را برای کاهش بار مالی کشاورزان انجام داده است.

وی در خصوص ابتکار جدید بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتباری گندم، گفت: این طرح که به موجب آن بخشی از بهای محصول به صورت اعتبار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، اقدامی نوآورانه و راهگشا محسوب می‌شود و کمک شایانی به تأمین هزینه‌های جاری و معیشتی گندمکاران پیش از دریافت کل مبلغ نهایی می‌کند.

عبداللهی تأکید کرد: همانطور که تا کنون دغدغه‌های معیشتی کشاورزان، جزء اولویت‌های اصلی بانک کشاورزی بوده است، انتظار می‌رود با استمرار چنین رویکردهای حمایتی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، مسیر خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی و تقویت امنیت غذایی کشور با شتاب بیشتری تداوم یابد.

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