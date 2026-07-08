از اعتبار یک میلیارد ریالی تا قرعه کشی هزاران جایزه در جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جشنواره با افتتاح یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنه در بانک کشاورزی علاوه بر مشارکت در امور خیر و عام المنفعه و شرکت در قرعه کشی هزاران جایزه ارزنده، مشتریان می توانند معادل 70 درصد مبلغ سپرده گذاری، تا سقف یک میلیارد ریال اعتبار خرید کالا (BNPL) با کارمزد 2 درصد و بازپرداخت 4 ماهه دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، در این دوره قرعه کشی جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک کشاورزی، 1404 فقره کمک هزینه 2.5 میلیارد ریالی خرید خودرو داخلی، 1404 فقره کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید لوازم خانگی، 1404 فقره کمک هزینه 500 میلیون ریالی سفرهای زیارتی و 1404 فقره کمک هزینه تحصیلی 250 میلیون ریالی به برندگان اهدا خواهد شد.

این گزارش می افزاید، حداقل مبلغ مورد نیاز برای شرکت در این قرعه کشی یک میلیون ریال است و هموطنان عزیز می توانند به صورت غیر حضوری از طریق اپلیکیشن باران و یا با مراجعه به شعب بانک کشاورزی سراسر کشور نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام کنند.

شایان ذکر است مهلت شرکت در این جشنواره تا 31 تیرماه است.

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