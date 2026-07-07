به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی شیخ‌زاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، امروز از روند تکمیل‌کاری خودروهای تولیدی بازدید کرد.

در این بازدید، مدیرعامل گروه سایپا از بخش‌های مختلف تکمیل‌کاری خودروها بازدید و در جریان آخرین وضعیت آماده‌سازی محصولات، روند اجرای برنامه‌های تولید و فرآیند تکمیل خودروها قرار گرفت.

ابن بازدید با هدف بررسی میدانی روند تکمیل‌کاری خودروها و ارزیابی آخرین وضعیت آماده‌سازی محصولات برای تحویل به مشتریان انجام شد.

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