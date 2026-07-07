بازدید مدیرعامل گروه سایپا از روند تکمیلکاری خودروهای تولیدی
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، از روند تکمیلکاری خودروهای تولیدی بازدید و آخرین وضعیت آمادهسازی محصولات برای تحویل به مشتریان را از نزدیک بررسی کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، امروز از روند تکمیلکاری خودروهای تولیدی بازدید کرد.
در این بازدید، مدیرعامل گروه سایپا از بخشهای مختلف تکمیلکاری خودروها بازدید و در جریان آخرین وضعیت آمادهسازی محصولات، روند اجرای برنامههای تولید و فرآیند تکمیل خودروها قرار گرفت.
ابن بازدید با هدف بررسی میدانی روند تکمیلکاری خودروها و ارزیابی آخرین وضعیت آمادهسازی محصولات برای تحویل به مشتریان انجام شد.