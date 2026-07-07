به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا با توجه به تعطیلات هفته جاری و در پی درخواست متعدد متقاضیان، مهلت وکالتی کردن حساب و ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده خودروی وارداتی چانگان CS55 پلاس را تمدید کرد.

بر این اساس، متقاضیان می‌توانند تا ساعت ۲۳ روز شنبه ۲۰ تیرماه نسبت به وکالتی کردن حساب خود در بانک‌های عامل اعلام‌شده اقدام کنند.

همچنین مهلت ثبت درخواست خرید این خودرو از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا به نشانی https://iranecar.saipa.com تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۱ تیرماه سال جاری تمدید شده است.

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