آغاز فروش مشارکت در تولید محصول سایپا از یکشنبه ۲۱ تیرماه + بخشنامه
طرح فروش مشارکت در تولید محصول شرکت سایپا از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز خواهد شد.
به گزارش سایپانیوز، طرح فروش مشارکت در تولید خودروی کوییک GX-L مجهز به سامانههای ESC و SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز میشود و تا پایان روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ادامه خواهد داشت. این طرح در صورت تکمیل ظرفیت، زودتر از موعد مقرر به پایان خواهد رسید.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، ضمن ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، نسبت به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.
لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com