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حضور مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در آیین تشییع پیکر رهبر شهید/ حضور پررنگ خانواده بزرگ سایپا در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب

حضور مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا در آیین تشییع پیکر رهبر شهید/ حضور پررنگ خانواده بزرگ سایپا در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب
کد خبر : 1811152
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مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در آیین بدرقه و تشییع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای‌(ره)، در کنار اقشار مختلف مردم و مسئولان کشور، در مراسم وداع با رهبر انقلاب اسلامی شرکت کرد و با مردم عزادار ایران هم‌صدا شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، همزمان با برگزاری آیین بدرقه و تشییع آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه جمعی از مدیران و کارکنان این گروه خودروسازی در مراسم باشکوه وداع با رهبر انقلاب اسلامی حضور یافت.

در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از مصلای امام خمینی(ره) آغاز شد، پیکر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برای تشییع به سمت خیابان آزادی منتقل شد و میلیون‌ها نفر از مردم عزادار با حضور پرشور خود، صحنه‌هایی کم‌نظیر از ارادت، همدلی و وداع با رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

مدیرعامل گروه سایپا نیز همراه جمع کثیری از مدیران و پرسنل شرکت با حضور در میان مردم، ضمن ادای احترام به مقام و جایگاه رهبر شهید، در آیین بدرقه و تشییع ایشان شرکت کرد و با خانواده بزرگ ایران اسلامی در این سوگ ملی همراه شد.

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