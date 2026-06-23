به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، طرح تابستانی امدادخودرو سایپا، با هدف افزایش سرعت خدمت‌رسانی، کاهش زمان انتظار مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات و انجام تعمیرات و بازدیدهای پیشگیرانه پیش از سفرهای تابستانی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

بر اساس این طرح، تمامی ناوگان امدادی و خدمات در محل امدادخودرو سایپا در سراسر کشور در آماده‌باش کامل قرار دارند. همچنین پایگاه‌های شبانه‌روزی و استقرارهای روزانه در محورهای پرتردد جاده‌ای، خدمات امدادی و تعمیرات در محل را با سرعت و کیفیت بیشتر به هموطنان ارائه خواهند کرد.

تمامی واحدهای امدادی در طول اجرای این طرح آماده خدمت‌رسانی هستند و در صورت افزایش حجم سفرها یا تغییر شرایط ترافیکی، محل استقرار پایگاه‌های روزانه متناسب با نیاز و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تغییر خواهد کرد.

در جشنواره خدمات و امداد تابستانی سایپا، مجموعه‌ای از تخفیف‌های ویژه برای خدمات امدادی، خدمات در محل و خرید اشتراک‌های امدادی در نظر گرفته شده است. در بخش خدمات امدادی، هزینه ایاب‌وذهاب تعویض باتری به‌صورت کامل رایگان بوده و خدمات بازدید فنی پیش از سفر نیز با ایاب‌وذهاب رایگان و ۵۰ درصد تخفیف در اجرت ارائه می‌شود.

همچنین انواع خدمات خودرو در محل شامل نصب آپشن، سرویس‌های دوره‌ای، تعویض روغن و سایر مایعات، تعویض لنت، دیسک و صفحه و دیگر خدمات فنی، با ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ایاب‌وذهاب به مشتریان ارائه خواهد شد.

در بخش کارشناسی فنی، رنگ و بدنه خودرو نیز علاوه بر ایاب‌وذهاب رایگان، ۳۰ درصد تخفیف در اجرت خدمات برای مشتریان در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، خرید اشتراک‌های امداد تکمیلی در سطوح برنزی و نقره‌ای و همچنین اشتراک خدمات خودرو در محل، با ۱۵ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

مشتریان گروه خودروسازی سایپا می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات این جشنواره با شماره ۸۴۴۴۴-021 یا سامانه ۰۹۶۵۵۰ تماس بگیرند. همچنین امکان ثبت درخواست خدمات از طریق سامانه my.emdadsaipa.ir نیز فراهم شده است.

جشنواره خدمات و امداد تابستانی امدادخودرو سایپا تا پایان شهریورماه در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/