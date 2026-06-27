آغاز فروش مشارکت در تولید محصول جدید سایپا از فردا + بخشنامه
طرح فروش مشارکت در تولید خودرو آریا، محصول جدید شرکت سایپا، از روز یکشنبه ۷ تیرماه آغاز میشود.
به گزارش سایپانیوز، طرح فروش مشارکت در تولید خودرو آریا اتوماتیک (2000سی سی) ویژه متقاضیان عادی از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۷ تیرماه آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد یافت.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.
لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com