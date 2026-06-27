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آغاز فروش مشارکت در تولید محصول جدید سایپا از فردا + بخشنامه

آغاز فروش مشارکت در تولید محصول جدید سایپا از فردا + بخشنامه
کد خبر : 1811147
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طرح فروش مشارکت در تولید خودرو آریا، محصول جدید شرکت سایپا، از روز یکشنبه ۷ تیر‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش سایپانیوز، طرح ‌فروش مشارکت در تولید خودرو آریا اتوماتیک (2000سی سی) ویژه متقاضیان عادی از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۷ تیرماه آغاز می‌شود و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد یافت.

 متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.

لینک دانلود بخشنامه: www.saipacorp.com

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