طرح فروش سایپا دیزل به دلیل اختلال در درگاههای بانکی لغو شد
طرح فروش محصولات شرکت سایپا دیزل که قرار بود از فردا آغاز شود، به دلیل بروز مشکلات فنی در فرآیند واریز وجه از طریق درگاههای بانکی و با هدف صیانت از حقوق مشتریان، تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، شرکت سایپا دیزل با صدور اطلاعیهای از لغو طرح فروش محصولات خود که بر اساس بخشنامههای شماره ۴ و ۵ سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شده بود، خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، به دنبال بروز اختلال در فرآیند پرداخت و واریز وجه از طریق درگاههای بانکی، اجرای این طرح فروش که مقرر بود از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
زمان جدید اجرای این طرح، پس از رفع مشکلات موجود و فراهم شدن شرایط لازم برای ثبتنام و پرداخت، از طریق اطلاعیههای رسمی این شرکت به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.