رادیاتور ایران و تینا صنعت مبدل به جمع شرکتهای دانشبنیان کشور پیوستند
شرکتهای «رادیاتور ایران» و «تینا صنعت مبدل» از زیرمجموعههای خودروسازی سایپا، با کسب تاییدیه رسمی از معاونت علمی، فناوری ریاستجمهوری، به جمع شرکتهای دانشبنیان کشور پیوستند.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در مسیر پیوند صنعت و فناوریهای نوین، دو شرکت «رادیاتور ایران» و «تینا صنعت مبدل» موفق شدند با عبور از ارزیابیهای تخصصی، تاییدیه «دانشبنیان» را از سوی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری دریافت کنند.
بدیهی است که دستیابی به این جایگاه، علاوه بر ایجاد مزیتهای رقابتی در بازار، بستر لازم برای توسعه و ارتقای کیفیت محصولات را بر پایه دانش بومی فراهم میآورد. با ورود این دو مجموعه به اکوسیستم دانشبنیان، انتظار میرود روند انتقال تکنولوژی و کاهش وابستگیهای صنعتی در بخشهای کلیدی با سرعت بیشتری تداوم پیدا کند.