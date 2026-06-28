به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در مسیر پیوند صنعت و فناوری‌های نوین، دو شرکت «رادیاتور ایران» و «تینا صنعت مبدل» موفق شدند با عبور از ارزیابی‌های تخصصی، تاییدیه «دانش‌بنیان» را از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دریافت کنند.

بدیهی است که دستیابی به این جایگاه، علاوه بر ایجاد مزیت‌های رقابتی در بازار، بستر لازم برای توسعه و ارتقای کیفیت محصولات را بر پایه دانش بومی فراهم می‌آورد. با ورود این دو مجموعه به اکوسیستم دانش‌بنیان، انتظار می‌رود روند انتقال تکنولوژی و کاهش وابستگی‌های صنعتی در بخش‌های کلیدی با سرعت بیشتری تداوم پیدا کند.

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