به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، در آستانه برگزاری آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره)، نشست هماهنگی ستاد خدمات‌رسانی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های سایپایدک و امدادخودرو سایپا برگزار شد.

در این نشست، رحیم علیشاهی، مدیرعامل شرکت سایپایدک، با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی شایسته در این رویداد بزرگ، بر آمادگی کامل تمامی بخش‌های شرکت برای پاسخگویی به نیازهای هموطنان تأکید کرد و از به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات سریع، باکیفیت و بدون وقفه خبر داد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در جلسه یاد شده، تمامی ظرفیت‌های سازمان خدمات پس از فروش سایپا از ۱۲ تا ۱۹ تیرماه در حالت آماده‌باش کامل قرار می‌گیرند و انبار مرکزی سایپایدک نیز به‌صورت کشیک، مسئولیت تأمین و ارسال به‌موقع قطعات یدکی مورد نیاز شبکه خدمات و ناوگان امدادی را بر عهده خواهد داشت تا در صورت بروز هرگونه نیاز، قطعات مورد نظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مراکز خدماتی قرار گیرد.

همچنین مقرر شد ۱۳۵ اکیپ امدادخودرو سایپا با استقرار خودروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و نیروهای فنی مجرب در استان‌های تهران، البرز، قم، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی، در محورهای اصلی و مسیرهای پرتردد حضور فعال داشته باشند. این ناوگان خدمات امدادی، تعمیرات در محل و در صورت نیاز انتقال خودرو به نزدیک‌ترین نمایندگی مجاز را به هموطنان و زائران ارائه خواهد کرد.

در این جلسه بر آمادگی کامل شبکه نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان‌های هدف نیز تأکید شد و مقرر گردید نمایندگی‌های کشیک با افزایش توان عملیاتی، تأمین قطعات مصرفی و حضور نیروهای متخصص، خدمات تعمیرگاهی، سرویس‌های دوره‌ای، عیب‌یابی و رفع مشکلات فنی خودروها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان ارائه کنند.

علاوه بر ارائه خدمات خودرویی و اجرت رایگان خدمات تا سقف سه میلیون ریال، هماهنگی‌های لازم برای فراهم کردن امکانات رفاهی از جمله اسکان، پذیرایی و بهره‌مندی از فضای پارکینگ شرکت برای زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم نیز انجام شده است.

در این نشست همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان واحدهای عملیاتی، پشتیبانی و ستادی تأکید شد و مقرر گردید روند خدمت‌رسانی در طول اجرای طرح به‌صورت مستمر رصد و پایش شود تا در صورت نیاز، تصمیم‌های لازم برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی هرچه بهتر به هموطنان اتخاذ شود.

زائران و هموطنان گرامی در صورت نیاز به خدمات امدادی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با مرکز تماس امدادخودرو سایپا به شماره ۰۹۶۵۵۰ تماس بگیرند. همچنین نمایندگی‌های کشیک سایپا در سراسر کشور در این ایام با آمادگی کامل، خدمات تعمیرگاهی، عیب‌یابی، سرویس‌های دوره‌ای و سایر خدمات فنی مورد نیاز مشتریان را ارائه خواهند کرد.

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