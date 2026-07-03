به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، این موکب‌ها در محل دفتر مرکزی سایپایدک در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، تعمیرگاه مرکزی شماره ۳ سایپایدک در میدان آزادی و همچنین در اتوبان قم، جنب شهرک سینمایی دفاع مقدس، برپا شده‌اند تا بخشی از نیازهای زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم را تأمین کنند.

موکب‌های سایپایدک به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های اجرایی این شرکت، خدمات و پشتیبانی لازم را به عزاداران ارائه می‌دهند.

استقرار این موکب‌ها در مسیرهای اصلی تردد، با هدف تسهیل خدمت‌رسانی، تکریم عزاداران و همراهی با مردم در این آیین معنوی انجام شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در فضایی مناسب از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

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