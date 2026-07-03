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استقرار موکب‌های سایپایدک در سه محور اصلی پایتخت برای خدمت‌رسانی به عزاداران مراسم وداع با رهبر شهید

استقرار موکب‌های سایپایدک در سه محور اصلی پایتخت برای خدمت‌رسانی به عزاداران مراسم وداع با رهبر شهید
کد خبر : 1811141
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همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور گسترده مردم در این آیین باشکوه، شرکت سایپایدک با استقرار سه موکب در مسیرهای اصلی تردد پایتخت، آماده ارائه خدمات به عزاداران است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، این موکب‌ها در محل دفتر مرکزی سایپایدک در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، تعمیرگاه مرکزی شماره ۳ سایپایدک در میدان آزادی و همچنین در اتوبان قم، جنب شهرک سینمایی دفاع مقدس، برپا شده‌اند تا بخشی از نیازهای زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم را تأمین کنند.

موکب‌های سایپایدک به‌صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های اجرایی این شرکت، خدمات و پشتیبانی لازم را به عزاداران ارائه می‌دهند.

استقرار این موکب‌ها در مسیرهای اصلی تردد، با هدف تسهیل خدمت‌رسانی، تکریم عزاداران و همراهی با مردم در این آیین معنوی انجام شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در فضایی مناسب از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

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