استقرار موکبهای سایپایدک در سه محور اصلی پایتخت برای خدمترسانی به عزاداران مراسم وداع با رهبر شهید
همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی و حضور گسترده مردم در این آیین باشکوه، شرکت سایپایدک با استقرار سه موکب در مسیرهای اصلی تردد پایتخت، آماده ارائه خدمات به عزاداران است.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، این موکبها در محل دفتر مرکزی سایپایدک در کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، تعمیرگاه مرکزی شماره ۳ سایپایدک در میدان آزادی و همچنین در اتوبان قم، جنب شهرک سینمایی دفاع مقدس، برپا شدهاند تا بخشی از نیازهای زائران و شرکتکنندگان در این مراسم را تأمین کنند.
موکبهای سایپایدک بهصورت شبانهروزی و ۲۴ ساعته فعالیت میکنند و با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای اجرایی این شرکت، خدمات و پشتیبانی لازم را به عزاداران ارائه میدهند.
استقرار این موکبها در مسیرهای اصلی تردد، با هدف تسهیل خدمترسانی، تکریم عزاداران و همراهی با مردم در این آیین معنوی انجام شده است تا شرکتکنندگان بتوانند در فضایی مناسب از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.