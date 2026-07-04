دعوت مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا برای حضور در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، متن پیام علی شیخ‌زاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در ادامه می‌آید:

بِسْمِ رَبِّ الشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ

همکاران گرامی خانواده بزرگ سایپا

در روزهایی که کشور در سوگ از دست دادن رهبر شهید و عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای(قدّس الله نفسه الزکیه)و جمعی از مسئولین کشوری و لشگری کشورمان قرار داریم، بیش از هر زمان دیگری همدلی، انسجام ملی و حضور موثر در صحنه ضرورتی انکار ناپذیر برای نمایش اقتدار، استقلال و عزت ملی است.

ایران عزیزمان در طول تاریخ بارها نشان داده است که با یاری خداوند منان و همدلی و همراهی مردم دور اندیش و فهیم خود از بزنگاه‌های مهم تاریخی به سلامت عبور کرده و اکنون نیز یقینا با وحدت و وفاق ملی که ارزشمندترین پشتوانه برای آینده کشور به شمار می‌رود، از این گردنه سخت و حساس به سلامت عبور خواهیم کرد.

اینجانب نیز به نمایندگی از خانواده بزرگ گروه خودروسازی سایپا، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با رهبر معظم و فرزانه انقلاب و ملت عزادار ایران اسلامی، از تمامی شما همکاران گرامی دعوت می کنم در کنار دیگر هم وطنان عزیزمان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و قائد امت ایران اسلامی حضور گسترده داشته باشید.

امیدوارم با عنایت و توفیق الهی و با همدلی، مسئولیت‌پذیری و تلاش جمعی همه شما همکاران گرانقدر بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و توسعه صنعت کشور دست در دست یکدیگر گام های استوار و ماندگاری را برداریم.

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