قیمت نفت در آستانه ثبت افزایش هفتگی

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه نفت به دلیل تنش‌های خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز سبب شد قیمت نفت روز جمعه (۱۹ تیر) کاهش یابد، اما همچنان در مسیر رشد هفتگی قرا گیرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۱۷ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ با ۶۸ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۶۲ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۶۴ سنت یا ۰.۹ درصد کاهش، ۷۱ دلار و ۴۴ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت نفت برنت و دابلیوتی‌آی آمریکا به‌ترتیب با حدود ۵ درصد و ۴ درصد رشد، در آستانه ثبت افزایش هفتگی قرار داشت.

واندانا هاری، تحلیلگر بازار نفت در مؤسسه واندا اینسایتس، گفت: قیمت‌ها از بالاترین سطح در اواسط هفته عقب‌نشینی کرده‌اند، اما صرف ریسک به دلیل اختلال تردد از تنگه هرمز همچنان بالا است.

آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه اعلام کرد که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیش‌بینی این نهاد انرژی درباره مازاد قابل‌توجه عرضه در بازار نفت در سال آینده میلادی را تغییر دهد.

تنش‌های خاورمیانه همچنین رفع اختلال تردد از تنگه هرمز را به تأخیر انداخته است. پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

جیووانی استانوو، تحلیلگر بانک یوبی‌اس، گفت: فروکش‌کردن تنش‌ها در شامگاه پنحشنبه ممکن است بر قیمت نفت تأثیر بگذارد، هرچند کاهش جریان نفت از تنگه هرمز، روند کاهشی قیمت‌ها را محدود می‌کند.

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