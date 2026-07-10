به گزارش ایلنا، اسد مجید خان دبیرکل این سازمان با تشکر از کونگ پیوو سفیر جمهوری خلق چین در ایران برای میزبانی این نشست، تمایل اکو برای ایجاد رابطه‌ای قوی و پایدار با چین را ابراز و تأکید کرد که این کشور همسایه اکو، سرمایه‌گذار و شریک تجاری کلیدی برای کل منطقه است و با ۵ کشور از ۱۰ کشور عضو اکو مرز مشترک دارد.

دبیرکل اکو ضمن یادآوری حضور خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای پلاس در تیانجین به دعوت دولت چین، آمادگی اکو را برای تعمیق بیشتر تعامل اعضای سازمان همکاری اقتصادی با چین اعلام کرد.

یکی از موضوعات کلیدی این دیدار، ظرفیت همکاری مشترک دو طرف در بخش حمل و نقل بود. دبیرکل اکو ضمن ارائه توضیحاتی در مورد پروژه‌های ارتباطی این سازمان به سفیر چین در ایران، پیشنهاد داد چین و اکو ابتکارات ارتباطی خود را برای به حداکثر رساندن کارآیی و تأثیر، هماهنگ کنند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی در مورد تأمین مالی کریدورهای حمل و نقل اکو در حال انجام است که احتمالاً در کنار چهاردهمین نشست وزیران حمل و نقل اکو، به طور مشترک با بانک تجارت و توسعه اکو برگزار خواهد شد.

کونگ پیوو نیز در سخنانی بر اهمیت اکو برای چین تأکید و اظهار کرد: دعوت اکو به اجلاس سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۵ این ارزش راهبردی را نشان می‌دهد.

وی بر اهمیت توسعه روابط در چشم‌انداز بین‌المللی فعلی تأکید کرد و تمایل کشور متبوع خود را برای تقویت تجارت با اعضای اکو ابراز داشت.

هر دو طرف بر تعهد خود برای حفظ روابط تأکید کردند و متعهد شدند که از طریق پیگیری و هماهنگی بیشتر، به مذاکرات امروز خود تداوم بخشند.

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