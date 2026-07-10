به گزارش ایلنا، هیات جمهوری اسلامی ایران در یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی، با قرائت بیانیه‌ای رسمی، حملات نظامی ایالات متحده طی دو شب گذشته علیه بنادر، مناطق ساحلی و زیرساخت‌های دریایی کشور، از جمله برج کنترل ترافیک دریایی در چابهار، شناورهای غیرنظامی صیادی و تجهیزات اختصاص‌یافته به ایمنی و امنیت ناوبری را به شدیدترین وجه محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شد که حملات آمریکا، استفاده آشکارا غیرقانونی از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است و به‌طور مستقیم جان غیرنظامیان، دریانوردان، کشتیرانی تجاری و محیط زیست دریایی را در معرض خطر قرار داده است.

هیات ایران با اشاره به ادعای واشنگتن درباره دفاع از «آزادی ناوبری» تصریح کرد که ایالات متحده نمی‌تواند از یک سو مدعی حمایت از امنیت دریایی باشد و از سوی دیگر، تاسیسات کنترل ترافیک دریایی و تجهیزات ایمنی را که برای حفاظت از کشتی‌ها و دریانوردان ایجاد شده است، هدف قرار دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: هیچ کشوری نمی‌تواند خود را شاکی، قاضی و مجری حکم معرفی کند و سپس ادعاهای یک‌جانبه خود درباره حوادث مربوط به کشتی‌های تجاری را بهانه‌ای برای تجاوز نظامی بیشتر قرار دهد.

هیات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که وخامت ایمنی و امنیت دریانوردی علت بحران کنونی نیست، بلکه یکی از پیامدهای مستقیم جنگ تجاوزکارانه‌ای است که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌اند.

هیات ایران سپس با اشاره به سند پیشنهادی و ضدایرانی امارات درباره تنگه هرمز اعلام کرد که این سند تلاش دارد امارات را مدافع آزادی ناوبری، ایمنی دریایی و حقوق بین‌الملل معرفی کند، در حالی که نقش این کشور در ایجاد ناامنی کنونی در تنگه هرمز و منطقه را عمداً پنهان می‌کند.

در بیانیه ایران آمده است که امارات متحده عربی قلمرو، حریم هوایی، پایگاه‌های نظامی، تأسیسات و زیرساخت‌های لجستیکی خود را برای عملیات نظامی خصمانه علیه مردم ایران، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ناوبری در تنگه هرمز در اختیار قرار داده است.

هیات ایران با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که اجازه دادن یک کشور به استفاده از قلمرو خود برای ارتکاب عمل تجاوز علیه کشور ثالث، خود عمل تجاوز محسوب می‌شود و امارات نمی‌تواند از مسئولیت مشارکت در این تجاوز شانه خالی کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شد که امارات به جای پذیرش نقش خود در تسهیل تجاوز و تضعیف امنیت منطقه‌ای و دریایی، می‌کوشد از سازوکارهای سازمان بین‌المللی دریانوردی برای وارونه جلوه دادن جایگاه متجاوز و قربانی استفاده کند؛ تلاشی که به گفته هیات ایران باید قاطعانه رد شود.

هیات جمهوری اسلامی ایران همچنین رژیم صهیونیستی را فاقد صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای طرح ادعا درباره ایمنی دریایی، آزادی ناوبری یا احترام به حقوق بین‌الملل دانست و به سابقه این رژیم در محاصره دریایی غزه، رهگیری و تغییر مسیر کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در آب‌های بین‌المللی و بازداشت غیرنظامیان اشاره کرد.

ایران در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرد که تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران، شرایط امنیتی و عملیاتی ناوبری در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را به‌طور بنیادین تغییر داده است و ایران به عنوان کشور ساحلی، تدابیر ضروری مقرراتی، نظارتی و احتیاطی را برای حفاظت از ایمنی دریایی، منافع اساسی امنیتی خود و جان دریانوردان اتخاذ کرده است.

هیات ایران با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه‌جنگ میان ایران و آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران طبق بند ۵ این تفاهم، مسئولیت‌های مشخصی درباره تسهیل ناوبری تجاری از طریق تنگه هرمز بر عهده دارد؛ از جمله انجام ترتیبات لازم برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری و رفع موانع فنی و نظامی.

در این بیانیه تصریح شد که حمایت برخی هیات‌ها از تفاهم نمی‌تواند گزینشی باشد، زیرا بند ۵ یک چارچوب یکپارچه است و تسهیل ناوبری تجاری از مسئولیت ایران برای انجام ترتیبات عبور ایمن، رفع موانع فنی و نظامی و هماهنگی‌های ناوبری و ایمنی جدا نیست.

هیات ایران تاکید کرد که اجرای مؤثر این مسئولیت‌ها مستلزم آن است که تعیین مسیر، مدیریت ترافیک دریایی، هماهنگی ایمنی و پاک‌سازی خطرات ناوبری تحت مدیریت و هماهنگی مقام‌های ذی‌صلاح ایرانی انجام شود.

در این بیانیه آمده است که تجربه عملی نشان داده است کشتی‌های تجاری که با هماهنگی مقام‌های ذی‌صلاح ایرانی و از مسیرهای تعیین‌شده عبور کرده‌اند، به‌صورت ایمن و بدون حادثه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و این وضعیت همچنان برقرار است.

هیات جمهوری اسلامی ایران در عین حال نسبت به تلاش برخی طرف‌های ثالث برای فشار بر مالکان و بهره‌برداران کشتی‌ها به منظور نادیده گرفتن ترتیبات هماهنگی برقرارشده و استفاده از مسیرهای موازی، غیرمجاز و بالقوه ناایمن هشدار داد و تاکید کرد که چنین مداخله‌ای نه آزادی ناوبری را تقویت می‌کند و نه ایمنی را.

ایران همچنین موضع حقوقی دیرینه خود را یادآور شد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها نیست و به رژیم مبتنی بر معاهده عبور ترانزیتی که برخی هیات‌ها به آن استناد می‌کنند، متعهد نیست.

هیات جمهوری اسلامی ایران در پایان تاکید کرد که آیمو یک سازمان تخصصی فنی است و نباید به سکویی سیاسی برای محکومیت جمعی برخی کشورهای عضو تبدیل شود. ایران خواستار آن شد که همه گزارش‌دهی‌ها، پایش‌ها و پیگیری‌ها در این سازمان واقعی، متوازن، جامع، غیرتبعیض‌آمیز و بدون خدشه به مواضع حقوقی کشورهای عضو باشد.

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که همچنان به انجام ایمن و منظم ناوبری دریایی متعهد است، اما در برابر هرگونه تلاش برای تحریف واقعیت‌های حقوقی و عینی منطقه، قاطعانه از حاکمیت، امنیت، حقوق حاکمه و منافع مشروع خود صیانت خواهد کرد.

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