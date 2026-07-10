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سازمان راهداری اعلام کرد:

بازگشت زائران از مشهد بدون کمبود اتوبوس

بازگشت زائران از مشهد بدون کمبود اتوبوس
کد خبر : 1811112
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سازمان راهداری اعلام کرد که ناوگان اتوبوسی مورد نیاز برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت از مشهد مقدس تأمین شده و از مسافران خواست بلیت برگشت خود را به صورت اینترنتی خریداری کنند.

به گزارش ایلنا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ناوگان اتوبوسی کافی برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت از مشهد مقدس وجود دارد.

در این اطلاعیه از زائرانی که برای زیارت و شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس حضور دارند و قصد بازگشت با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای را دارند، خواسته شده است بلیت برگشت خود را در اسرع وقت و به‌صورت اینترنتی تهیه کنند.

 

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