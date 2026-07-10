توقف اقدامات اجرایی مالیاتی ناشی از اختلال بانکی تا ۳۰ تیر
رئیس کل سازمان مالیاتی با صدور یک بخشنامه دستور توقف اقدامات اجرایی مالیاتی ناشی از اختلال بانکی را صادر کرد.
به گزارش ایلنا ، سازمان امور مالیاتی کشور در پی اختلال اخیر در سیستم بانکی، با هدف تسهیل امور مؤدیان و جلوگیری از تحمیل هزینههای ناشی از این اختلال، از بخشودگی کامل جرایم تأخیر و توقف اقدامات اجرایی برای مؤدیان مشمول خبر داد.
بر اساس ابلاغیه رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مؤدیانی که به دلیل اختلال پیشآمده در شبکه بانکی کشور موفق به پرداخت وجه چکهای تسلیمی بابت تسویه بدهی مالیاتی خود در سررسید مقرر نشدهاند، در صورت پرداخت وجه چکهای بلااقدام یا جایگزینی آن با رعایت مفاد ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر ناشی از این موضوع برخوردار خواهند شد.
همچنین، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ هیچگونه اقدام اجرایی در خصوص این دسته از مؤدیان بابت چکهای یادشده انجام نخواهد شد.
این تصمیم با هدف تکریم مؤدیان، کاهش آثار ناشی از اختلال اخیر در سیستم بانکی و فراهم کردن فرصت لازم برای تسویه بدهیهای مالیاتی اتخاذ شده است.
پیگیری از سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد، مؤدیان مشمول باید حداکثر تا پایان مهلت تعیینشده نسبت به پرداخت وجه چکهای برگشتی یا جایگزینی آنها مطابق مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند تا از مزایای بخشودگی جرایم و توقف اقدامات اجرایی بهرهمند شوند.