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معاون مسافری راه‌آهن در گفت‌وگو با ایلنا:

اعلام آخرین وضعیت قطارهای مشهد/ مسافران برای اطلاع دقیق با ۵١۴٩-٠٢١ تماس بگیرند

اعلام آخرین وضعیت قطارهای مشهد/ مسافران برای اطلاع دقیق با ۵١۴٩-٠٢١ تماس بگیرند
کد خبر : 1811079
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معاون مسافری راه‌آهن درباره آخرین وضعیت قطارهای مشهد گفت: از شب گذشته یک خط مسیر مشهد ترمیم و باز شد اما در حال حاضر قطارهای مسافری با ترافیک تردد دارند.

غلامرضا کریمی، معاون مسافری راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تردد قطارهای مسیر مشهد اظهار داشت: با توجه به حمله دشمن به خط آهن محور ایستگاه ابومسلم تربت حیدریه و مورد اصابت قرار گرفتن این نقطه از مسیر مشهد، جابه جایی مسافران در مسیر مشهد انجام می‌شود اما قطارها در این مسیر با تاخیر و ترافیک تردد دارند. 

وی با بیان اینکه با وجود بمباران شدن خط مشهد در این نقطه از محور، اجازه متوقف شدن جابه‌جایی مسافران در این مسیر را ندادیم، گفت: روز گذشته با تلاش و همت همکارانم یک خط از مسیر تعمیر و مشکل رفع شد و در حال حاضر همکارانم در راه‌ آهن در تلاش هستند که هر چه سریع‌تر عملیات فنی و تعمیر خط دیگر را انجام دهند تا تردد قطار  در این مسیر به حالت عادی برگردد.

معاون مسافری راه‌آهن تاکید کرد: تا زمان به پایان رسیدن عملیات مرمت و تعمیر خط، مسافران  صبوری کنند و اطلاع رسانی‌های لازم به تمام مسافرانی بلیت مشهد را خریداری کردند انجام شده‌است. 

کریمی افزود: برخی از مسافران خودشان نسبت به استرداد بلیت مشهد اقدام کردند و برای مابقی مسافران پیامک‌ اطلاع رسانی از تاخیر در ساعت حرکت قطار مشهد انجام شده است. ساعت حرکتی برخی از قطارهای مسیر مشهد هم تغییر کرده که در این باره به مسافران این قطارها اطلاع رسانی لازم انجام شده‌است. 

وی ادامه داد: توصیه می‌شود مسافران برای اطلاع دقیق از  وضعیت قطار مشهد با شماره 5149-021 تماس بگیرند.

معاون مسافری راه‌آهن گفت: با توجه به پایان مراسم تشییع رهبر شهید و حجم تقاضای مسافران برای برگشت از مشهد، اولویت با قطارهای مسیر برگشت مشهد است. 

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