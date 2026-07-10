جرایم مالیاتی ناشی از اختلال بانکها بخشیده شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: جرایم مالیاتی مؤدیان، ناشی از تأخیر در پرداخت بدهیهای مالیاتی سررسید شده به خاطر اختلال در شبکه بانکی، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی شده است.
به گزارش ایلنا، سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، توقف اقدامات اجرایی و بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از اختلال در شبکه بانکی کشور را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به اختلال پیش آمده در سیستم بانکی کشور و به منظور تکریم و تسهیل امور مؤدیان مالیاتی، آن دسته از مؤدیانی که به علت اختلال مذکور موفق به پرداخت وجه چکهای تسلیمی بابت تسویه بدهی مالیاتی خود در سررسید نشدهاند، در صورت پرداخت وجه چکهای بلااقدام یا جایگزین کردن آنها تا تاریخ ۳۰ تیر، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر در پرداخت مالیات خواهند شد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد: اقدامات اجرایی برای چکهای مربوطه که از سوی مؤدیان مالیاتی صادر شده، تا ۳۰ تیر ماه موضوعیت نخواهد داشت.