اتخاذ تمهیدات ویژه برای حفظ ایمنی پروازها در پی اقدامات خرابکارانه دشمن

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان ابوذر شیرودی گفت: این اقدامات که همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب نیز در حال اجرا بود، موجب شد سازمان هواپیمایی کشوری ضمن رصد لحظه‌ای وضعیت ایمنی و امنیت فضای کشور، سناریوهای جایگزین و اقدامات جبرانی لازم را برای تداوم عملیات هوانوردی، انتقال ایمن پیکر مطهر در کنار جابه‌جایی زائران و مسافران پروازهای داخلی و بین المللی را پیش‌بینی و اجرا کند.

شیرودی، با محکوم کردن اقدامات مخرب دشمن که با هدف ایجاد اخلال در خدمات عمومی و تأثیرگذاری بر امنیت و آرامش کشور صورت گرفت، تأکید کرد: تمامی تصمیمات مربوط به تغییر برنامه برخی پروازها صرفاً بر مبنای الزامات ایمنی، ارزیابی‌های امنیتی و حفظ جان و آرامش مردم اتخاذ شده است.

وی افزود: دشمن تلاش داشت با ایجاد ناامنی در برخی نقاط کشور، روند ارائه خدمات عمومی از جمله حمل‌ونقل هوایی را با اختلال مواجه کند، اما با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول، عملیات هوانوردی کشور بدون وقفه ادامه یافت و تنها در موارد محدودی، با هدف پیشگیری از هرگونه مخاطره، تغییراتی در برنامه برخی پروازها اعمال شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، تصریح کرد: تأخیر، جابه‌جایی یا لغو موقت تعدادی از پروازها، ناشی از اجرای تدابیر پیشگیرانه و مدیریت شرایط امنیتی بود و این تصمیمات صرفاً برای حفظ ایمنی پروازها و صیانت از جان مسافران اتخاذ شد.

شیرودی ضمن دلجویی از مسافرانی که پروازهای آنان با تأخیر، جابه‌جایی یا لغو موقت مواجه شد، اظهار داشت: امنیت و سلامت مردم خط قرمز صنعت هوانوردی کشور است و برای تمامی مسافران متأثر از این شرایط، تمهیدات لازم برای کاهش مشکلات، تسریع در ارائه خدمات و جبران اختلالات پیش‌بینی و اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری شرکت‌های هواپیمایی و سایر دستگاه‌های مسئول، تمام ظرفیت‌های خود را برای حفظ پایداری خدمات هوانوردی، صیانت از حقوق مسافران و بازگشت برنامه پروازها به شرایط عادی به کار گرفته و روند رفع اختلالات با جدیت ادامه دارد.