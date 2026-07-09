بازسازی خط ریلی محور مشهد امروز به پایان میرسد
قائممقام مدیر عامل شرکت راهآهن، ضمن محکومیت حمله به زیرساختهای ریلی محور مشهد، این اقدام را جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا با هدف ایجاد اختلال در روند جابهجایی زائران و مردم برای شرکت در مراسم تشییع شهید انقلاب در مشهد مقدس دانست و اعلام کرد: بازسازی خط ریلی محور مشهد تا عصر امروز به پایان میرسد.
به گزارش ایلنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میرحسن موسوی با اشاره به حجم بالای سفرها به استان خراسان رضوی به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهید انقلاب اظهار کرد: با توجه به برگزاری باشکوه این مراسم در تهران، قم و عراق، دشمنان با هدف ایجاد اخلال در حضور مردم برای مراسم تشییع در مشهد مقدس، اقدام به حمله به مسیر ریلی محور مشهد کردند.
وی افزود: به محض وقوع این حادثه، ستاد بحران در شرکت راهآهن تشکیل شد و تمامی امکانات فنی و عملیاتی برای بازسازی محل آسیبدیده و مدیریت تردد قطارها در دستور کار قرار گرفت.
تلاش برای بازگشایی مسیر تا عصر امروز
قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن با بیان اینکه تیمهای فنی و پشتیبانی بلافاصله به محل اعزام شدهاند، گفت: هماکنون عملیات ترمیم خطوط ریلی در جریان است و پیشبینی میشود تا عصر امروز پنجشنبه، یکی از دو خط آسیبدیده بهطور کامل بازسازی و زمینه برای ازسرگیری تردد عادی قطارها فراهم شود.
وی افزود: بر این اساس، قطارهایی که طبق برنامه برای بعد از ظهر امروز از مبدأ تهران و سایر شهرستانها به مقصد مشهد برنامهریزی شده بودند، طبق زمانبندی به مسیر خود ادامه خواهند داد.
وضعیت جابهجایی مسافران
موسوی درباره تمهیدات درنظر گرفته شده برای انتقال مسافران در این بازه زمانی گفت: با هدف مدیریت تردد، اتوبوسهایی در ایستگاههای ابومسلم، نیشابور، خیام و تربتحیدریه برای انتقال مسافران به مقصد مشهد یا ایستگاه تربتحیدریه پیشبینی شده است. از ایستگاه تربتحیدریه نیز انتقال مسافران با استفاده از ریلباس و ترنست به ایستگاه راهآهن مشهد انجام میشود.
وی با اشاره به آمارهای عملیاتی تا ساعت ۱۴ امروز اظهار کرد: از مجموع ۲۷ قطار در مسیر، ۱۵ قطار با استفاده از شیوه ترکیبی (اتوبوس و ریلباس) به مقصد رسیدهاند و جابهجایی سایر مسافران نیز بهطور مستمر در حال انجام است.
توصیه به مسافران
قائم مقام مدیرعامل شرکت راهآهن ضمن قدردانی از صبر و همراهی مردم تأکید کرد: مسافران پیش از مراجعه به ایستگاهها، حتماً از طریق سامانه اطلاعرسانی ۰۲۱۵۱۴۹ از آخرین وضعیت حرکت قطارهای خود کسب اطلاع کنند. همچنین، شرکت راهآهن از طریق ارسال پیامک، تغییرات احتمالی در وضعیت حرکت قطارها را به مسافران اطلاعرسانی خواهد کرد.