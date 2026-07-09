گفتوگوی تلفنی وزیر جهاد کشاورزی با رؤسای جهاد کشاورزی ۴ استان
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امنیت غذایی در مناطق مورد حمله در 72 ساعت گذشته برقرار است، گفت: هیچ خللی در روند تولید و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیچ کدام از استانهای کشور ایجاد نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری در تماسهای جداگانه با رؤسای جهاد کشاورزی استانهایی که در ساعات گذشته مورد حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفتهاند گفتوگو و شرایط و روند تولید و تامین امنیت غذایی در این استانها را بررسی کرد.
غلامرضا نوری در گفتوگو با رؤسای جهاد کشاورزی استانهای، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گلستان دستورات لازم برای تدابیر و تمهیدات حفاظتی و امنیتی شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در هر استان را صادر کرد.
بر اساس گزارش هریک از رؤسای استانها، هیچ خللی در روند تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، امنیت غذایی و معیشت مردم ایجاد نشده و روند توزیع و عرضه مایحتاج مردم به صورت منظم و مستمر برقرار است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس گزارشهای واصله امنیت غذایی در همه مناطق مورد حمله قرار گرفته کاملا برقرار است، گفت: مردم نگران نباشند، هیچ خللی در روند تولید و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیچ کدام از شهرستانها و استانهای کشور ایجاد نشده است.