غلامرضا نوری در گفت‌وگو با رؤسای جهاد کشاورزی‌ استانهای، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گلستان دستورات لازم برای تدابیر و تمهیدات حفاظتی و امنیتی شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در هر استان را صادر کرد.

بر اساس گزارش هریک از رؤسای استان‌ها، هیچ خللی در روند تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، امنیت غذایی و معیشت مردم ایجاد نشده و روند توزیع و عرضه مایحتاج مردم به صورت منظم و مستمر برقرار است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های واصله امنیت غذایی در همه مناطق مورد حمله قرار گرفته کاملا برقرار است، گفت: مردم نگران نباشند، هیچ خللی در روند تولید و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در هیچ کدام از شهرستان‌ها و استان‌های کشور ایجاد نشده است.