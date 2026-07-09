ضرورت خرید اینترنتی بلیت برای بازگشت زائران از مشهد

به گزارش ایلنا، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ناوگان اتوبوسی کافی برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت از مشهد مقدس وجود دارد.

در این اطلاعیه از زائرانی که برای زیارت و شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس حضور دارند و قصد بازگشت با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای را دارند، خواسته شده است بلیت برگشت خود را در اسرع وقت و به‌صورت اینترنتی تهیه کنند.

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