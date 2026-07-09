ضرورت خرید اینترنتی بلیت برای بازگشت زائران از مشهد
سازمان راهداری اعلام کرد که ناوگان اتوبوسی مورد نیاز برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت از مشهد مقدس تأمین شده و از مسافران خواست بلیت برگشت خود را به صورت اینترنتی خریداری کنند.
به گزارش ایلنا، سازمان راهداری و حملونقل جادهای با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، ناوگان اتوبوسی کافی برای بازگشت زائران و عزاداران قائد شهید امت از مشهد مقدس وجود دارد.
در این اطلاعیه از زائرانی که برای زیارت و شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت در مشهد مقدس حضور دارند و قصد بازگشت با ناوگان حملونقل عمومی جادهای را دارند، خواسته شده است بلیت برگشت خود را در اسرع وقت و بهصورت اینترنتی تهیه کنند.