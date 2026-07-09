حضور فعالانه هلدینگ میدکو در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس
کد خبر : 1810890
هلدینگ میدکو با ارسال کاروانهایی از زوار مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس و همچنین برپایی موکب در این شهر میعادگاه عاشقان، با خیل بینظیر ملت ایران در این واقعه بزرگ تاریخی همراه شد.
به گزارش ایلنا، موکب خدمت رسانی به بدرقه کنندگان رهبر شهید و زائران امام رضا (ع) به همت گروه میدکو و با محوریت فولاد زرند ایرانیان و همکاری شرکت های فولادی و بابک مس در مشهد مقدس، خیابان شوشتری برپا شده و از روز ۱۷ تا ۱۹ تیرماه فعال خواهد بود.