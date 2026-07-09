حضور فعالانه هلدینگ میدکو در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس

به گزارش ایلنا، موکب خدمت رسانی به بدرقه کنندگان رهبر شهید و زائران امام رضا (ع) به همت گروه میدکو و با محوریت فولاد زرند ایرانیان و همکاری شرکت های فولادی و بابک مس در مشهد مقدس، خیابان شوشتری برپا شده و از روز ۱۷ تا ۱۹ تیرماه فعال خواهد بود.

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