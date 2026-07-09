قیمت نفت روند کاهشی در پیش گرفت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ارزیابی بازار از تأثیر تنش‌های منطقه خاورمیانه بر تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و عرضه سبب شد قیمت نفت در معامله‌های روز پنجشنبه (۱۸ تیر) روند کاهشی در پیش گیرد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۴۹ دقیقه صبح روز پنجشنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۳ سنت یا ۱.۳۲ درصد کاهش به ۷۶ دلار و ۹۹ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۸۸ سنت یا ۱.۲ درصد کاهش، با قیمت ۷۲ دلار و ۶۴ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت نفت خام برنت و دابلیوتی‌آی آمریکا روز چهارشنبه (۱۷ تیر) به بالاترین سطح خود از ۲۲ ژوئن (یکم تیر) رسید و پس از پایان معامله‌ها بیش از یک دلار افزایش یافت.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه کی‌سی‌ام ترید، گفت: هم‌اکنون معامله‌گران در حال ارزیابی دوباره اوضاع هستند، به‌ویژه اینکه جریان عرضه نفت از تنگه هرمز بسیار نامشخص است.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها درباره احتمال تنش‌زدایی در منطقه هم‌اکنون مانع از افزایش قابل‌توجه قیمت نفت می‌شود.

منابع مطلع از صنعت بیمه روز چهارشنبه اعلام کردند که برخی از شرکت‌های بیمه به شرکت‌های کشتیرانی توصیه کرده‌اند که از تردد از تنگه هرمز پرهیز کنند، در حالی که برخی دیگر به دلیل تنش‌ها در حال بررسی شرایط بیمه‌نامه خود هستند.

پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در روز ۲۸ فوریه (نهم اسفند)، عرضه یک‌پنجم از نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان از تنگه هرمز مختل شده است.

بانک گلدمن ساکس در این باره اعلام کرد که خطرهای مربوط به جریان نفت خلیج فارس و قیمت‌های کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست.

آنیکا گوپتا، مدیر تحقیقات اقتصاد کلان در شرکت ویزدم تری ( WisdomTree)، گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، احتمال می‌رود قیمت نفت برنت در ماه آینده میلادی حدود ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه دادوستد شود و با اندکی افزایش همراه باشد.

در همین حال، روسیه روز چهارشنبه صادرات گازوئیل را برای حمایت از بازار سوخت در این کشور به دلیل حمله‌های اوکراین به پالایشگاه‌ها و کمبود سوخت و افزایش قیمت‌ها ممنوع کرد.

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