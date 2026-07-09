به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران ، مشتریان از این‌ پس می‌توانند مانده‌حساب‌های خود را به‌صورت غیرحضوری در سامانه همراه بام مشاهده کنند. همچنین سامانه چکاوک نیز به چرخه ارائه خدمات بازگشته و تبادل و پردازش چک‌ها ازسرگرفته شده است.

فرایند واریز سود سپرده‌های بلندمدت نیز آغاز شده و مبالغ به‌تدریج طی روزهای آینده به‌حساب مشتریان واریز خواهد شد. در همین راستا، محدودیت مبلغی استفاده از رمز دوم ثابت در تراکنش‌های غیرحضوری نیز رفع شده است.

مشتریانی که حساب آن‌ها طی پنج سال گذشته دارای کارت فعال بوده است، اکنون امکان دریافت کارت جدید را دارند. همچنین انتقال وجه از حساب‌های فاقد کارت از طریق سامانه بام نیز در دسترس قرار گرفته است.

ازسوی‌دیگر، امکان مشاهده صورت‌حساب تراکنش‌های انجام‌شده از ۱۱ تیرماه به بعد در سامانه بام و سیستم شعب برقرار شده و وصول چک‌های صادره بانک ملی ایران نیز در صورت وجود موجودی کافی انجام می‌شود.

بانک ملی ایران همچنین اعلام کرد سایر خدمات فعال‌شده پیشین همچنان در اختیار مشتریان قرار دارد که جزئیات آن در ادامه آمده است:

خدمات انتقال وجه؛ انتقال پایا، ساتنا و انتقال وجه ملی به ملی (درون‌بانکی)

خدمات انتقال وجه بانک ملی ایران در بخش‌های مختلف در دسترس مشتریان قرار گرفته است. بر این‌ اساس، عملیات دریافت پایا و ساتنا انجام می‌شود، اما ممکن است با تأخیر همراه باشد. مشتریان می‌توانند انتقال وجه پایا را برای حساب‌های فاقد کارت از طریق شعب بانک انجام دهند.

همچنین انتقال وجه ساتنا و انتقال وجه ملی به ملی برای حساب‌های فاقد کارت، از طریق شعب، سامانه همراه بام ویژه مشتریان حقیقی و بام سازمانی ویژه مشتریان حقوقی برقرار است.

خدمات مبتنی بر کارت

برای مشتریانی که به هر دلیل به فیزیک کارت، رمز اول یا CVV2 کارت خود دسترسی ندارند، امکان صدور مجدد کارت قبلی و ایجاد رمز اول کارت و CVV2 از طریق شعب بانک فراهم شده است.

کارت به کارت؛ جابه‌جایی شتابی ۱۵۰ میلیون و ملی به ملی ۵۰۰ میلیون بر روی ATMهای بانک ملی و یا همراه بام

خدمات کارت به کارت بانک ملی ایران در وضعیت پایدار قرار دارد. مشتریان می‌توانند انتقال وجه شتابی را تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان در قالب ۱۰ تراکنش ۱۵ میلیون‌تومانی و انتقال وجه ملی به ملی را تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان در قالب پنج تراکنش ۱۰۰ میلیون‌تومانی از طریق دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک ملی ایران و سامانه همراه بام انجام دهند.

خدمات کارت؛ دریافت مانده کارت و دریافت ۱۰ گردش آخر کارت از خودپرداز و اینترنت بانک بام (تحت وب و اندروید)

مشتریان می‌توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز، مانده کارت و صورت‌حساب ۱۰ گردش آخر را دریافت کنند. این خدمت همچنین از طریق نسخه تحت وب و نسخه اندروید سامانه بام نیز در دسترس قرار دارد.

واریز حقوق شرکت‌ها پس از ارسال درخواست به بانک ملی ایران

واریز حقوق کارکنان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها پس از ارسال درخواست از سوی دستگاه مربوطه به بانک ملی ایران انجام می‌شود. همچنین خدمت ارسال پیامک تراکنش‌های بانکی برای تمامی مشتریان برقرار است.

بر اساس این گزارش، واریز یارانه‌ها در چند مرحله انجام شده و فرآیند رفع سوءاثر چک‌های برگشتی نیز، به‌جز مواردی که مستلزم تأمین موجودی یا وصول چک است، در حال انجام است.

خدمات پرداخت؛ امکان پرداخت قبوض با استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه

تمامی قبوض با استفاده از کارت‌های بانک ملی ایران از طریق اپلیکیشن‌های پرداخت از جمله «آپ»، «تاپ» و سایر برنامه‌های پرداخت، قابل‌انجام است.

خرید اینترنتی؛ ۴۰۰ میلیون تومان با کارت‌خوان و بدون محدودیت در درگاه‌های بانکی درون برنامه‌ای

در بخش خرید اینترنتی، خرید از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای در دسترس مشتریان قرار دارد.

خدمات خرید شارژ، بسته‌های اینترنتی و کیف پول نیز در وضعیت پایدار است و بدون مشکل ارائه می‌شود.

رسیدگی به تراکنش‌های ناموفق مطابق فرایندهای بانکی

بانک ملی ایران اعلام کرد عملیات پایدارسازی سامانه‌ها همچنان ادامه دارد و با تکمیل بررسی‌های فنی و امنیتی، سایر خدمات نیز به‌تدریج در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. با توجه به ادامه این فرایند، ممکن است برخی خدمات در بازه‌های زمانی محدود با کندی یا اختلال مقطعی همراه باشند.

این بانک از مشتریان درخواست کرد در صورت مشاهده تراکنش ناموفق، کسر وجه بدون دریافت خدمت، بروز خطا در دستگاه‌های کارت‌خوان یا مغایرت در مانده و گردش حساب، از انجام مکرر تراکنش خودداری کرده و موضوع را از طریق مسیرهای رسمی بانک پیگیری کنند.

هشدار امنیتی مهم؛ مراقب پیامک یا لینک‌های جعلی باشید

بانک ملی ایران از مشتریان درخواست کرد اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به خدمات بانکی را تنها از درگاه‌ها و کانال‌های رسمی بانک دریافت و دنبال کنند.

این بانک هرگز برای رفع اختلال، بازگردانی خدمات، بررسی تراکنش‌ها یا حفاظت از حساب، اطلاعات کارت یا رمزهای بانکی مشتریان را درخواست نمی‌کند. همچنین در صورت نیاز به نصب یا به‌روزرسانی همراه بام، مشتریان باید تنها از طریق پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir یا فروشگاه‌های معتبر اقدام کنند.

براین‌اساس، هرگونه تماس، پیامک یا لینک با چنین مضامینی باهدف سوءاستفاده از اطلاعات و دارایی مشتریان ارسال می‌شود و باید نادیده گرفته شود.

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبوری، اعتماد و همراهی مشتریان، اعلام کرد فرایند پایدارسازی و توسعه سامانه‌ها با رعایت کامل الزامات فنی و امنیتی همچنان ادامه دارد و سایر خدمات نیز به‌تدریج در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. تا زمان دستیابی به پایداری کامل، ممکن است برخی خدمات در بازه‌های زمانی محدود با کندی یا اختلال موقت همراه باشد. بانک ملی ایران متعهد است آخرین وضعیت خدمات را به‌صورت شفاف و مستمر از طریق درگاه‌ها و کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی کرده و ارائه خدماتی پایدار، ایمن و باکیفیت را با تمام توان دنبال کند.

انتهای پیام/