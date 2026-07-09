به گزارش ایلنا، محمدابراهیم سهرابی با اعلام این‌که بیش از ۳ هزار تن آرد به‌صورت فوق‌العاده برای تأمین نیاز مصرفی نانوایی‌های مشهد مقدس، شهرهای مسیر تردد زائران و ایستگاه‌های صلواتی اختصاص یافته است، گفت: تمامی کارخانه‌های آرد استان با آمادگی کامل، تولید و تأمین مستمر آرد مورد نیاز را بر عهده داشته و دارند.

وی با تأکید بر تأمین انواع کالاهای اساسی مورد نیاز استان خراسان رضوی به ویژه مشهد مقدس که میزبان میلیون‌ها شرکت‌کننده در مراسم وداع با «رهبر شهید» است، افزود: بر اساس مصوبات تنظیم بازار، مقادیر مورد نیاز برنج، روغن، شکر و سایر اقلام اساسی، تأمین و از طریق شبکه‌های تعیین‌شده، توزیع شده است تا از این نظر، هیچ‌گونه کمبودی در ایام برگزاری مراسم وجود نداشته باشد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی تاکید کرد: با هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، کارخانه‌های آردسازی، مراکز ذخیره‌سازی، شبکه حمل‌ونقل و اتحادیه‌های صنفی، تدابیر و تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی شایسته به مجاوران و زائران اندیشیده شده و تأمین آرد و نان و کالاهای اساسی باکیفیت مورد نیاز شهروندان، بدون کوچک‌ترین وقفه‌ای انجام شده و ادامه خواهد داشت.

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