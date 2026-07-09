به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، نشست برخط مدیران صنعت برق کشور با حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز برگزار شد.

مدیرعامل توانیر در ابتدای این نشست، از تلاش‌های شرکت‌های برق تهران بزرگ، استان تهران، البرز، قم و مشهد در تأمین برق پایدار مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید قدردانی کرد.

محمد اله‌داد، با اشاره به ثبت کاهش ۲۵ درصدی خسارات وارد شده به تأسیسات شبکه نسبت به سال گذشته، این موفقیت را نتیجه مدیریت صحیح بار و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی دانست.

راهبردهای عملیاتی و اولویت‌های مدیریت مصرف

مدیرعامل توانیر بر اجرای جدی و مداوم «طرح مهتاب» تأکید و خاطرنشان کرد: هر مانور در این طرح، به‌طور متوسط حدود ۲۰ مگاوات از بار شبکه می‌کاهد.

وی ضمن ابلاغ کاهش کلیدزنی به یک پنجم، تصریح کرد: صنایع انرژی‌بر (به‌جز موارد دارای تابلوهای سبز، برق آزاد و واردات) نیز از برنامه‌های مدیریت مصرف مستثنی نیستند.

وی همچنین بر لزوم رفع مشکلات فرمان‌پذیری چاه‌های کشاورزی و تحقق صرفه‌جویی در این بخش تأکید کرد.

اله‌داد با اشاره به اینکه هنوز ۳۰۰ مگاوات از برنامه‌های مدیریت مصرف محقق نشده است، دستور داد ظرفیت‌ها برای تحقق هدف روزانه ۲۵ مگاوات اصلاح بار، بسیج شوند.

هوشمندسازی شبکه و مقابله قاطع با قاچاق برق و ماینرها

در راستای مقابله با ناترازی، توسعه هوشمندسازی شبکه در اولویت قرار گرفته است.

مدیرعامل توانیر اعلام کرد: مشترکین پرمصرف، استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز (ماینر)، دستکاری‌کنندگان لوازم اندازه‌گیری و توزیع‌کنندگان غیرمجاز برق، در اولویت اصلی نصب کنتورهای هوشمند قرار دارند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق برق و استخراج غیرمجاز رمزارز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، افزود: باید علاوه بر اقدامات اجرایی، از طریق اطلاع‌رسانی گسترده به فرهنگ‌سازی پرداخت.

وی همچنین اشاره کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار کنتور معیوب در کشور تعویض شده است.

دستاوردهای اخیر و ضرورت شفافیت در اطلاع‌رسانی

اله‌داد با اشاره به عملکرد مثبت ماه خرداد و ثبت ۱۹۰۰ مگاوات کاهش مصرف در دو هفته اخیر، خاطرنشان کرد: به لطف همکاری و همدلی مردم، ۱۳ درصد افزایش در تحویل انرژی به صنایع مولد حاصل شده است.

وی در ادامه بر اهمیت شفافیت خبری تأکید کرد و دستور داد در صورت بروز هرگونه حادثه فنی (به‌ویژه در بخش شبکه انتقال)، روابط عمومی‌ها بلافاصله نسبت به تهیه و انتشار اخبار شفاف جهت تنویر افکار عمومی اقدام کنند. همچنین وی بر حمایت از نیروهای عملیاتی و برق‌بانان در کنار مدیریت صحیح دیسپاچینگ برای حفظ پایداری شبکه تأکید کرد.

بازدید از مرکز پایش البرز و تجلیل از عملکرد موفق

در پایان نشست، مدیرعامل توانیر ضمن بازدید از مرکز دیسپاچینگ و مرکز پایش شرکت توزیع برق استان البرز، از عملکرد این شرکت در زمینه‌های هوشمندسازی، کاهش تلفات و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی قدردانی و با تأکید بر تداوم این روند منسجم تا پایان پیک تابستان، بر لزوم حفظ پایداری شبکه در تمامی مراحل تأکید کرد.

انتهای پیام/